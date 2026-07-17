Jude Bellingham terminó con las especulaciones y contó qué se dijeron con Messi en el cruce que mantuvieron durante el partido

Tras la apasionante semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que depositó a Argentina en la final, uno de los momentos que más captó la atención de los espectadores fue el intenso intercambio de gestos entre Jude Bellingham y Lionel Messi. Sin embargo, lejos de las teorías sobre una enemistad o un conflicto mayor, el mediocampista europeo decidió ponerle fin a las especulaciones y aclaró exactamente qué ocurrió durante aquel cruce en el primer tiempo. "No fue nada malo", describió.

Jude Bellingham festeja su gol en cuartos de final entre Inglaterra y Noruega Mundial 2026.|Mike Segar/REUTERS

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Después de varias horas de versiones y especulaciones, Bellingham bajó el tono a la polémica, aclarando que el cruce fue simplemente una diferencia de criterios arbitrales sobre las infracciones en el campo de juego. "En realidad estábamos hablando de una falta. No fue nada malo. Estoy seguro de que todos harán lo suyo y lo convertirán en algo grande. Pero realmente no fue nada importante", sentenció el jugador del Real Madrid.

El mediocampista detalló la interacción de manera distendida: "Pensé que había habido una falta antes y él dijo: '¿Y qué pasa con la que me hicieron a mí?'. Yo le dije: 'Eres lo suficientemente fuerte para soportarlo'". Con esta revelación, desmintió cualquier tipo de agresividad, calificando el momento como un intercambio técnico natural entre dos futbolistas en medio de la intensidad de una semifinal mundialista.

Bellingham elogió a Lionel Messi

Más allá del dolor por la derrota y la eliminación de Inglaterra, Bellingham mostró un profundo respeto hacia el capitán de la Scaloneta. "Fue un privilegio jugar contra él. Obviamente estoy del lado que perdió y eso duele mucho. Pero es un privilegio salir a la cancha frente a uno de los mejores", concluyó. De esta manera, cerró la puerta a cualquier tipo de controversia personal, dejando claro que el cruce fue solo un fragmento de un partido que, por su intensidad y relevancia, siempre tiende a magnificarse.