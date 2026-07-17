Argentina vs España: Slavko Vincic será el árbitro y genera un pésimo recuerdo en la Albiceleste

A pocas horas del choque definitivo por el título, la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha confirmado que el esloveno Slavko Vincic será el encargado de impartir justicia en la gran final entre la Selección Argentina y España. La designación no ha pasado inadvertida para los aficionados sudamericanos, ya que el nombre de Vincic trae consigo un recuerdo inmediato: fue el juez central en el debut de la Albiceleste en Qatar 2022, aquel recordado y complejo partido ante Arabia Saudita.

Argentina se mide vs España en la final del Mundial 2026|Azteca Deportes

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El precedente de Argentina en el Mundial de Qatar 2022

Aquel duelo, que finalizó con una sorpresiva derrota argentina por 2-1, estuvo marcado por la intervención tecnológica y decisiones que dejaron una huella profunda en la memoria del equipo:



El penal inicial: A los 8 minutos, Vincic sancionó un penal tras consultar al VAR por un agarrón sobre Leandro Paredes , el cual fue convertido por Lionel Messi . La decisión fue altamente debatida por la intensidad del contacto.

A los 8 minutos, Vincic sancionó un penal tras consultar al VAR por un agarrón sobre , el cual fue convertido por . La decisión fue altamente debatida por la intensidad del contacto. La polémica del offside: El primer tiempo fue frenético debido a la anulación de tres goles argentinos —uno de Messi y dos de Lautaro Martínez —, todas decisiones respaldadas por el entonces debutante sistema de offside semiautomático.

El primer tiempo fue frenético debido a la anulación de tres goles argentinos —uno de Messi y dos de —, todas decisiones respaldadas por el entonces debutante sistema de offside semiautomático. Gestión del tiempo y fricción: En el complemento, Argentina reclamó que Vincic fue demasiado permisivo ante las infracciones tácticas y el juego brusco de los saudíes, quienes cortaron el ritmo del partido constantemente. Pese a que amonestó a seis jugadores rivales, la sensación en el plantel argentino fue que el juego se volvió excesivamente cortado.

A pesar de aquel inicio traumático, la historia de la Scaloneta en Qatar 2022 terminó en la gloria absoluta. Ahora, en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el destino vuelve a cruzar a la Selección con el juez esloveno en el partido más importante del torneo. La designación añade una capa extra de expectativa a una final que, por sí sola, ya prometía ser un enfrentamiento táctico y emocional de altísimo nivel entre los dos mejores equipos del mundo.