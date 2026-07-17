Argentina vs España: Slavko Vincic será el árbitro y genera un pésimo recuerdo en la Albiceleste
Se dio a conocer la terna arbitral para la final del Mundial y en el país sudamericano hay cierta preocupación por un antecedente cercano
A pocas horas del choque definitivo por el título, la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha confirmado que el esloveno Slavko Vincic será el encargado de impartir justicia en la gran final entre la Selección Argentina y España. La designación no ha pasado inadvertida para los aficionados sudamericanos, ya que el nombre de Vincic trae consigo un recuerdo inmediato: fue el juez central en el debut de la Albiceleste en Qatar 2022, aquel recordado y complejo partido ante Arabia Saudita.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:
- La carta secreta de Scaloni: el suplente de Argentina que consigue el triunfo cada vez que entra
- Cuántos mexicanos detestan a Messi y cuántos lo aman, según la IA
- Lautaro Martínez: cuál es el nivel de estudios del delantero de Argentina
El precedente de Argentina en el Mundial de Qatar 2022
Aquel duelo, que finalizó con una sorpresiva derrota argentina por 2-1, estuvo marcado por la intervención tecnológica y decisiones que dejaron una huella profunda en la memoria del equipo:
- El penal inicial: A los 8 minutos, Vincic sancionó un penal tras consultar al VAR por un agarrón sobre Leandro Paredes, el cual fue convertido por Lionel Messi. La decisión fue altamente debatida por la intensidad del contacto.
- La polémica del offside: El primer tiempo fue frenético debido a la anulación de tres goles argentinos —uno de Messi y dos de Lautaro Martínez—, todas decisiones respaldadas por el entonces debutante sistema de offside semiautomático.
- Gestión del tiempo y fricción: En el complemento, Argentina reclamó que Vincic fue demasiado permisivo ante las infracciones tácticas y el juego brusco de los saudíes, quienes cortaron el ritmo del partido constantemente. Pese a que amonestó a seis jugadores rivales, la sensación en el plantel argentino fue que el juego se volvió excesivamente cortado.
A pesar de aquel inicio traumático, la historia de la Scaloneta en Qatar 2022 terminó en la gloria absoluta. Ahora, en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el destino vuelve a cruzar a la Selección con el juez esloveno en el partido más importante del torneo. La designación añade una capa extra de expectativa a una final que, por sí sola, ya prometía ser un enfrentamiento táctico y emocional de altísimo nivel entre los dos mejores equipos del mundo.