La “profecía” del tercer puesto que ilusiona a Argentina con el bicampeonato gracias a Inglaterra

En la antesala de la final que Argentina disputará frente a España este domingo, ha cobrado fuerza un dato estadístico que, para los más supersticiosos, se asemeja a una "profecía" futbolística. Desde la edición de España 1982, el partido por el tercer puesto del Mundial ha sido ganado, casi sin excepciones, por aquel equipo que cayó en semifinales ante quien terminaría alzando el trofeo. Esta tendencia sugiere que el equipo que más cerca estuvo de la gloria suele reponerse para cerrar su participación con una victoria, mientras que el otro semifinalista derrotado cae en un estado de desmotivación que lo aleja del podio. En consecuencia, ¿la Albiceleste celebra gracias al triunfo de Inglaterra a Francia?

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Sin embargo, esta "norma" no escrita cuenta con un historial de resistencia muy particular: la propia Selección Argentina. La estadística se ha quebrado solamente en tres ocasiones a lo largo de las últimas décadas, y curiosamente, en todas ellas Argentina fue protagonista absoluta de la final. En 1986, 1990 y 2014, el seleccionado sudamericano llegó al duelo decisivo rompiendo con el destino que la estadística parecía haber dictado para los perdedores de las semifinales. Este dato no es menor, ya que plantea si la Scaloneta es, una vez más, la excepción a una regla que parece dominar el comportamiento de los otros seleccionados.

Inglaterra 6-4 Francia | Mundial 2026 |Mexsport

El contexto actual añade un picante extra a esta narrativa. Con la reciente victoria de Argentina sobre Inglaterra en la semifinal, los ingleses disputaron este sábado el duelo por el tercer puesto frente a Francia, el otro equipo derrotado en la antesala de la gran final. El desenlace de ese encuentro, donde Mbappé y compañía no pudieron imponerse, reaviva la discusión sobre la importancia de este "cierre de torneo". Para Argentina, la presión no solo radica en la calidad táctica de España, sino también en el peso de una historia que busca, una vez más, encontrar en la Albiceleste el antídoto contra sus propias predicciones matemáticas.