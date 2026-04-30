La regla que FIFA le quiere copiar a la Liga BBVA MX e implementar en todos los clubes del mundo

La FIFA quiere hacer cambios en su modelo de juego y ahora evalúa implementar una nueva regla que, de aprobarse, deberán cumplir todos los clubes del mundo. No obstante, esta norma ya se estableció en la Liga BBVA MX desde hace varios torneos y, en caso de que algunos equipos no la cumplan, son sancionados con multas económicas o pérdidas de puntos, los cuales estuvo a punto de ser acreedor Cruz Azul en este Clausura 2026.

De acuerdo con un reciente boletín del máximo organismo del futbol, se evalúa implementar una regla que impactará en todas las ligas, pues los clubes deberán alinear o incluir en el terreno de juego por lo menos un futbolista formado en su cantera, que pertenezca a la Sub-20 o Sub-21, categoría en la que actualmente juega Julio González tras ser corrido de Pumas.

La FIFA buscará que los clubes del mundo tengan a un canterano en todos los partidos.|Liga BBVA MX

“El Consejo de la FIFA también aprobó por unanimidad un proceso de consulta con todas las partes interesadas pertinentes para establecer una obligación reglamentaria a los equipos de clubes sénior a contar siempre con al menos un jugador formado en la cantera, procedente de la categoría Sub 20 o Sub 21, en el terreno de juego, y que la propuesta se presente al Consejo de la FIFA el próximo año”, se lee en la página oficial de la FIFA.

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La regla que se implementa en la Liga BBVA MX

La Liga BBVA MX va un paso adelantado que la FIFA, pues desde hace varios torneos se implementó la regla de menores, en la que los clubes deberán alinear durante el semestre a varios jugadores canteranos, los cuales deberán cumplir con el requisito mínimo de disputar 1,170 minutos.

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Para cumplir con esta regla, los clubes deberán alinear a jugadores menores de 22 años, generalmente para los que nacieron del año 2003 en adelante. Estos futbolistas pueden ser sacados de la Sub-21 e incluso de categorías más abajo.

Cabe destacar que, en caso de que los equipos mexicanos no cumplan con los 1,170 minutos estipulados, serán acreedores a algunas sanciones, como la pérdida de 3 puntos en la tabla de clasificación y de cociente, así como una multa económica.