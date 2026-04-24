Para variar: Cruz Azul podría recibir fuerte sanción tras la salida de Nicolás Larcamón

Cruz Azul está en el ojo del huracán y no precisamente por temas de cancha, sino fuera, luego de la salida repentina del que fuera su entrenador Nicolás Larcamón, quien fue despedido tras el empate ante Querétaro. Pero ello no podría ser lo peor, ya que el conjunto celeste podría recibir fuerte sanción por la Liga BBVA MX si es que no cumple con cierto requisito.

A falta de una jornada para que termine el Clausura 2026, la Máquina aún no cumple con la regla de menores. Hasta este momento, el conjunto de la Noria suma 1,159 minutos de los 1,170 que se requieren. Es decir, a Cruz Azul le faltan 11 minutos para evitar perder puntos o recibir una multa económica, como a la que fue acreedor en su momento Efraín Juárez por hacer señas obscenas.

La Máquina aún no cumple con la regla de menores a falta de una jornada.|Club de Futbol Cruz Azul

La Máquina no es el único equipo que no cumple con este requisito, ya que Tigres le hace segunda. Al conjunto de Nuevo León le faltan 49 minutos para cumplir con la regla de menores. La mayoría de los clubes ya efectuaron este requisito, por lo que están exentos de recibir una sanción por la Liga BBVA MX.

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Los jugadores que pueden evitar la sanción de Cruz Azul

El conjunto celeste se quedó sin entrenador a falta de una jornada por terminar el Clausura 2026 y con el pase a la Liguilla asegurado. No obstante, Joel Huiqui será quien tome las riendas del club lo que resta de torneo y el que deberá tomar la decisión de alinear a jóvenes para cumplir con la Regla de Menores.

La Máquina cierra el torneo regular en casa ante Necaxa este domingo, duelo en el que podrán ver minutos uno o más jóvenes, como lo serían Mateo Levy, Jorge Rodarte y Mauro Zaleta, quienes cumplen con los requisitos para sumar minutos de menores.

Incluso, Huiqui podría alinear al tercer portero del equipo, Emmanuel Ochoa, quien fue titular con la Selección Nacional en el Mundial Sub-20 que se disputó en Chile. El arquero ya vio minutos en la Concachampions, pero aún no debuta en Primera División.