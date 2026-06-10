“Ellos saben jugar ese rol": La respuesta del Vasco Aguirre sobre como México puede manejar su rol de favorito vs Sudáfrica en el Mundial 2026

Previo al arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ Javier Aguirre dio una conferencia de prensa en el Estadio Ciudad de México donde tocó distintos temas, entre ellos habló sobre quien será el portero titular de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, mandó un mensaje de lo que será el partido ante Sudáfrica y además habló acerca de cómo se maneja el partido sabiendo que la selección mexicana tiene el rol de “favorito”, esto según casas de apuestas y expertos.

México como favorito ante Sudáfrica

"Ellos saben jugar ese rol, hace muchos años ya cambió esa mentalidad, es verdad que los momios, las apuestas, la prensa y la afición pone por encima a un equipo del otro, es obvio que el handicap de ser local tiene que notarse, 2,240 metros con nuestra afición, es algo que debe jugar a tu favor, aunque no participe en el rectángulo y es algo que los jugadores tienen que manejar”, dijo Javier Aguirre.

También advirtió que sus jugadores no deben confiarse ni volverse locos al tener este rol: “Uno cuando es favorito no puede volverse loco, a todos nos gustaría terminar el primer tiempo con un marcador abultado o cerrar el partido al minuto 20, esto es de 90 minutos y esa presión hay que saberla canalizar a favor, si el tiempo corre y el resultado no está conforme a lo que has generado, es ahí donde debes mostrar esa madurez y equilibrio del que hablo, es importante ganar el partido pero es muy importante el cómo y estamos para ambas cosas física y mentalmente, siendo o no siendo favoritos pero este México tiene muy claras sus ideas y nada nos va a modificar".

La selección mexicana no está en un grupo sencillo de jugar, en ocasiones las selecciones que están próximas a enfrentar ya les han causado algunos problemas en los distintos partidos que han jugado, además en caso de avanzar de fase deberán de enfrentarse selecciones que no perdonarán ningún error de los jugadores mexicanos.

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