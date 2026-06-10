¿Se le subió la fama? La inesperada respuesta de Javier Aguirre al preguntarle si es el mejor DT de la historia

A solo 24 horas de que la Selección Mexicana inaugure la Copa Mundial de la FIFA 2026™ enfrentando a su similar de Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, los reflectores no solo se posan sobre la cancha, sino también en el banquillo. En la última conferencia de prensa previa al histórico debut, el director técnico del conjunto azteca, Javier Aguirre, dio una cátedra de humildad y filosofía de vida, alejándose por completo de los egos individuales.

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Al ser cuestionado directamente sobre si se considera el mejor director técnico mexicano de todos los tiempos debido a su impresionante trayectoria internacional y sus tres etapas mundialistas, el Vasco no dudó en rechazar la etiqueta y rendir tributo a una leyenda del balompié nacional.

¿Cuál es el verdadero número uno para el Vasco Aguirre?

"El mejor técnico del fútbol mexicano para mí es Don Ignacio Trelles, que en paz descanse", sentenció Aguirre con total contundencia.

Para el actual estratega nacional, los debates estadísticos pasan a un segundo término cuando se analiza el impacto en el futbol. "El legado de uno, cuando empieza en estas cosas, se va haciendo; te haces camino al andar. Pocas veces miro hacia atrás y esto es algo que el tiempo dirá más allá de lo estadístico", explicó, dejando en claro que las marcas numéricas no definen la trascendencia de una carrera.

Javier Aguirre: Un vestidor de personas, no de números

Lejos de presumir sus triunfos en Europa o sus rescates históricos con la Selección Mexicana, el Vasco desnudó su lado más humano al definir lo que para él significa el verdadero éxito tras medio siglo involucrado en las canchas de futbol.

El entrenador nacional enfatizó que su verdadera misión siempre ha estado ligada al desarrollo integral de sus futbolistas fuera del terreno de juego:

Crecimiento integral: Apoyo directo a los jóvenes en su transición hacia la madurez.

Apoyo directo a los jóvenes en su transición hacia la madurez. Estabilidad personal: Orientación constante en temas económicos, académicos, familiares y matrimoniales.

Orientación constante en temas económicos, académicos, familiares y matrimoniales. Prioridad humana: Anteponer las necesidades de la persona por encima del rol táctico.

"El mejor legado creo yo que son los jugadores que han compartido vestidores conmigo. Siempre he intentado ayudarlos a crecer como personas, siempre a los jóvenes intentarlos ayudar con su futuro, con su economía, con su academia, estudios, matrimonios... Siempre me he preocupado por eso", confesó el exseleccionado del Mundial 1986.

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Para cerrar una de sus declaraciones, Javier Aguirre dejó una frase que define a la perfección la identidad que busca imprimirle al grupo que mañana buscará la gloria ante Sudáfrica: "Los vestidores y el ser humano es lo mejor que me ha pasado en estos 50 años; el vestidor, el ser humano antes que el número 4 del equipo rojo". Con esta mística, México reporta listo para iniciar su aventura mundialista.

