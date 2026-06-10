“La mesa está puesta": Javier Aguirre sobre duelo ante Sudáfrica en la Inauguración del Mundial 2026

Previo al arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ Javier Aguirre dio una conferencia de prensa en el Estadio Ciudad de México donde tocó distintos temas, entre ellos habló sobre quien será el portero titular de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y mandó un mensaje acerca de lo que se verá en la cancha el próximo 11 de junio ante Sudáfrica.

¿Qué dijo Javier Aguirre previo al arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Según lo dicho por Javier Aguirre, la selección mexicana está preparada para dar una buena impresión a los aficionados mexicanos, “Yo creo que está toda la mesa puesta para que hagamos una buena inauguración del Mundial, estoy en mucha confianza de que será un buen día para nosotros con respeto al rival”, mencionó Javier Aguirre, sin embargo, también comentó que en los 90 minutos del partido puede haber “eventualidades” que uno no controla y que pueden perjudicar al desarrollo del juego.

Sobre estos eventos que uno no controla aseguró que tanto él como todo el cuerpo técnico se ha encargado de preparar a los jugadores de la selección tanto en cuestiones físicas como emocionales: “Estamos preparados para cualquier eventualidad, no solamente es futbol, hay que mantener un equilibrio emocional, estamos preparados”, dijo “El Vasco”. Y es que, pese a que el futbol ya está rodeado de tecnología, aún hay decisiones que el cuerpo arbitral puede tomar y que estas pueden afectar al temperamento de los jugadores.

¿Qué ha hablado con Marcel Ruíz y Luis Malagón?

Marcel Ruíz y Malagón son dos jugadores que se perderán la Copa Mundial de la FIFA 2026™ derivado de lesiones que les impedían estar al 100% para jugar. Sin embargo, mencionó que ha estado en constante comunicación con ellos porque los considera parte del equipo: “Hoy hablé con Marcel Ruiz, Malagón, son jóvenes, estaban en plan, hablé con ellos y nada, no hay más que mirar hacia adelante, los hemos invitado a estar con nosotros, darnos un abrazo”.

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