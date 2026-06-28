Más de una década: la última vez que México derrotó a Ecuador en un juego oficial

La rivalidad entre México y Ecuador cuenta con una rica historia, especialmente en competiciones continentales y mundiales. Con un total de 25 enfrentamientos en el historial general, la balanza se inclina claramente hacia el seleccionado de CONCACAF, que registra 14 victorias y 38 goles a favor, frente a 4 triunfos y 25 tantos de "La Tricolor".

Cuánto fue el último triunfo oficial de México sobre Ecuador

Para el último éxito hay que remontarse a la Copa América 2007. En aquella oportunidad, casi dos décadas atrás, México derrotó a Ecuador 2-1 el 1 de julio de 2007 en Maturín, Venezuela, durante la segunda jornada del Grupo B. Los goles mexicanos fueron obra de Nery Castillo y Omar Bravo, mientras que Édison Méndez descontó para los ecuatorianos.

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El dominio mexicano en duelos oficiales

Si filtramos la estadística exclusivamente a partidos de carácter oficial —sumando 6 duelos de Copa América y uno de Copa del Mundo—, la superioridad de México se mantiene con 4 victorias, 2 empates y apenas una derrota.

Entre los hitos más destacados de este historial oficial se encuentran:

Copa América: México registra 3 victorias, 2 empates y una derrota. Uno de los empates más memorables ocurrió en los Cuartos de Final de Bolivia 1997, donde tras igualar 1-1, México avanzó a semifinales al imponerse 4-3 en la tanda de penales.

México registra 3 victorias, 2 empates y una derrota. Uno de los empates más memorables ocurrió en los Cuartos de Final de Bolivia 1997, donde tras igualar 1-1, México avanzó a semifinales al imponerse 4-3 en la tanda de penales. Copa Mundial de la FIFA 2022: Ambos seleccionados se midieron en la edición de Corea-Japón 2002, con un triunfo para México por 2-1.

Ambos seleccionados se midieron en la edición de Corea-Japón 2002, con un triunfo para México por 2-1. Primera victoria histórica: Uno de los éxitos más importantes de México fue el 2-0 en las semifinales de la Copa América de Ecuador 1993, que marcó el primer enfrentamiento oficial entre ambas naciones.

La historia oficial reciente es esquiva para el combinado mexicano. La última derrota de México frente a los ecuatorianos en un torneo de esta índole ocurrió en la Copa América de Chile 2015, donde el cuadro sudamericano se impuso por 2-1. Por otro lado, en su enfrentamiento más reciente en el torneo continental (2024), ambos equipos igualaron 0-0.

México vs Ecuador en la mejor televisora: TV Azteca Deportes

México y Ecuador se enfrentarán el próximo martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México por los 16avos de final. ¿Dónde verlo? En la mejor televisora del país por Azteca 7, transmisión que iniciará a las 18:30 horas, tiempo centro de México. El gran Christian Martinoli liderará la cobertura junto a los comentaristas Luis García y Jorge Campos.