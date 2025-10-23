Ni Allan Saint-Maximin ni Anthony Martial: este es el mejor jugador de la Liga BBVA MX, según un especialista

Allan Saint-Maximin y Anthony Martial fueron dos refuerzos de talla mundial que llegaron a la Liga BBVA MX en este libro de pases. Sin embargo, ninguno de los dos jugadores han terminado de mostrar todo su potencial en el futbol mexicano. En este contexto, bajo la mirada de un especialista como lo es Agustín Palavecino, José Paradela es el mejor futbolista del Apertura 2025 tras 14 jornadas disputadas .

“José Paradela es un hermano, me pone muy contento su presente. Para mí, es el mejor jugador de la liga por lejos”, fue lo que expresó el mediocampista del Necaxa en un diálogo con Claro Sports. Cabe destacar que Palavecino fue el autor del gol del empate frente a Cruz Azul y especuló con una posible llegada a La Máquina para compartir vestuario con Paradela.

Los números de José Paradela durante el Apertura 2025

El mediocampista de 26 años es titular indiscutido en el equipo de Nicolás Larcamón y tiene argumentos de sobra para ser considerado como el mejor futbolista de la Liga BBVA MX. En 14 partidos del Apertura 2025, Paradela acumula 3 goles y 5 asistencias, siendo el cuarto máximo asistente de todo el torneo, solo por detrás de Alexis Vega (Toluca), Lucas Ocampos (Monterrey) y Nicolás Castro (Toluca).

TE PUEDE INTERESAR:



Además, el mediocampista argentino es el segundo mejor futbolista de Cruz Azul, según SofaScore. La plataforma especializada en datos comparte que Paradela cuenta con un promedio de valoración de 7.16 sobre 10, siendo superado únicamente por Carlos Rodríguez, quien tiene una puntuación de 7.23.

El rendimiento de Allan Saint-Maximin y Anthony Martial en el Apertura 2025

El nivel que demostraron Saint-Maximin y Martial no ha estado a la altura de Paradela, al menos, hasta la fecha. El delantero de Rayados de Monterrey suma 6 partidos jugados durante el Apertura 2025 y no logró marcar ni asistir de momento. En parte, el francés del América tiene mejores números: 2 goles y 2 asistencias en 9 juegos. Sin embargo, no es suficiente para ser considerado como uno de los mejores de la liga.