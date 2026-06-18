La SORPRESA en la alineación de Javier Aguirre para enfrentar a Corea del Sur y NO es Gil Mora

Es oficial, Javier Aguirre implementó modificaciones tácticas contundentes en su esquema para afrontar el crucial compromiso disputado en la imponente cancha del Estadio Guadalajara contra Corea del Sur en la segunda Jornada del Mundial 2026.

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Con la necesidad de ajustar sus piezas tras complicaciones disciplinarias en el duelo anterior y buscando un mayor equilibrio en el mediocampo, el director técnico decidió reestructurar su once inicial. Este movimiento estratégico priorizó fortalecer la recuperación de la pelota, demostrando que el cuerpo técnico no teme modificar el dibujo habitual y sacrificar la creación para asegurar solidez en un escenario de alta exigencia, con un jugador que concoce a la perfección el terreno de juego.

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Se determinó el ingreso de Luis Romo al terreno de juego. El mediocampista tomó el lugar que de manera sorpresiva de Álvaro Fidalgo. La salida del creativo español representó una apuesta clara por el orden táctico por encima de la posesión pura, confiando en que la versatilidad de Romo sería fundamental para controlar los tiempos del partido y neutralizar al rival.

A estos ajustes en la medular se sumó una reconfiguración obligada en la zona defensiva que ya había condicionado el planteamiento durante la semana. El equipo tuvo que sobreponerse a la sensible ausencia de César Montes, quien quedó inhabilitado para este encuentro tras haber sido expulsado en el primer partidoante Sudáfrica.

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