La ÚNICA selección de Conmebol que no avanzó a dieciseisavos de final en el Mundial 2026

Uruguay fue una decepción en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al convertirse en la única selección de Conmebol que no avanzó a los dieciseisavos de final en el torneo disputado en México, Estados Unidos y Canadá. El cuadro dirigido por Marcelo Bielsa empató sus partidos contra Arabia Saudita y Cabo Verde, mientras que fue derrotado por España en la última jornada de actividad para solo sumar dos puntos en el torneo.

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La Conmebol recibió cinco cupos para la Copa Mundial de la FIFA 2026™: Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia y Uruguay. De ellos, solo los uruguayos fueron eliminados en la fase de grupos tras una actuación decepcionante en un grupo donde podría haber ganado por lo menos dos partidos. Ahora, en los dieciseisavos, los argentinos enfrentarán a Cabo Verde, los brasileños a Japón, los ecuatorianos a México y los colombianos aún no conocen a su rival, pero será el primero o el segundo lugar del Grupo L.

La peor participación de Uruguay en una Copa del Mundo

La única participación similar del combinado uruguayo a la de la edición de 2026 fue en Corea Japón 2002. Los charrúas fueron colocados con Dinamarca, Francia y Senegal en el Grupo A que tuvo como sede distintas ciudades de Corea del Sur. Tristemente, los sudamericanos cayeron contra los daneses por 2-1, mientras que empataron sus partidos contra los franceses, sin goles, y los senegaleses, en un épico 3-3, para acabar con solo dos puntos en la que era su peor participación en una Copa del Mundo.

Las actuaciones de los uruguayos han sido decepcionantes porque no han logrado superar la fase de grupos en los últimos dos Mundiales. En Qatar 2022 fueron eliminados tras quedar terceros en su sector por detrás de Portugal y Corea del Sur. Por otra parte, en Rusia 2018 alcanzaron los cuartos de final, donde cayeron ante Francia, la eventual campeona.