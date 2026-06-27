VIDEO: así narró Christian Martinoli el terrible “error” de Fernando Muslera en el Uruguay vs España

Fernando Muslera tuvo una falla que le costó su participación con Uruguay en el segundo tiempo del duelo contra España en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Cuando el cuadro sudamericano tenía controlado el partido, Álex Baena recibió un balón dentro del área uruguaya y remató débilmente. Sin embargo, la reacción del guardameta fue aún más débil y la pelota venció la defensa de Muslera, provocando el 1-0 parcial de los españoles.

La narración de Christian Martinoli fue imperdible. El narrador número uno del país y de Azteca Deportes recalcó que el arquero uruguayo tuvo una gran responsabilidad en el gol. “Este gol no se puede festejar ¡Es horrible! ¡No puede ser! Lo que hizo Muslera es horrible”, es lo que se escucha en una parte de la narración del ‘Deus’. Sin dudas, un error garrafal del guardameta celeste.

La inédita decisión de Marcelo Bielsa

El técnico de Uruguay tomó la decisión de quitar a Fernando Muslera del terreno de juego una vez finalizada la primera mitad. En estos momentos no se sabe si habría sido el jugador quien pidió ser sustituido o si, en efecto, fue una decisión de Bielsa quitar a su guardameta del campo. Lo cierto es que su salida tomó por sorpresa a todos los presentes en el estadio.

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En su lugar ingresó Sergio Rochet, quien curiosamente había sido titular durante las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Sin embargo, Bielsa prefirió optar por el experimentado Muslera para disputar la justa veraniega, decisión que le pasó factura, ya que el guardameta no ha tenido un buen rendimiento durante el torneo y, de momento, está quedando eliminado.

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