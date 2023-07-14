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Fútbol

La vez que Joan Sebastian cantó indirectamente en el mundial de Argentina 78

Uno de los cantautores más famosos y reconocidos de nuestro país, Joan Sebastian, tuvo un momento de gloria cuando una de sus canciones sonó a nivel mundial

La muerte de Joan Sebastian desintegró a su familia
La muerte de Joan Sebastian desintegró a su familia

Escrito por: Salvador Hernández

Uno de los cantautores más reconocidos de México fue y sigue siendo Joan Sebastian, uno de los personajes más emblemáticos en la música mexicana de nuestro país,

Muchas de sus canciones cruzaron fronteras, una de ellas entró al mundo del futbol, la composición llamada “Sembrador de Amor” llegó al Mundial de Argentina 1978, donde se interpretó este tema, el grupo “Mediterráneo” tomó esa histórica pieza.

El Inmortal Desde Hollywood | Descubre quién fue el gran amigo del mundo artístico de Jorge Campos

Dicho tema musical cobró relevancia durante la Copa del Mundo, pues así el trabajo de Joan Sebastián se vio a nivel internacional y se sumó a una de las tantas canciones que se hicieron famosos alrededor del mundo.

En esa justa mundialista, la selección ganadora fue Argentina comandada por César Luis Menotti, uno de los campeonatos mundiales más recordados en la historia del futbol.

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Jorge Campos fue amigo de Joan Sebastián

Mi gran amigo, tengo muchos, muchos, pero tengo uno en especial, en paz descanse, el mejor el Rey del Jaripeo, Joan Sebastián, el mejor cantante, natural, el mejor de todos”, comentó para el programa Los Protagonistas en 2020.

Inmortal comentó que el nacido en Juliantla, Zacatecas fue una persona increíble, un gran ser humano, mejor cantante.

Campos relató como conoció al cantautor, pues su primer contacto que tuvieron fue en un rancho, el ex portero fue a buscar caballos, en su rancho y reconoció que pasar en su propiedad era maravillosos, además, de que se encontraban en los conciertos de Joan.

“En todos sus conciertos, casi ahí me la pasaba, en todos sus palenques, tengo una anécdota muy bonita, estábamos en Cuernavaca y de repente fuimos a Guadalajara”, complementó que dieron un paseo comiendo hamburguesas, haciendo referencia a su naturalidad como persona, además lo calificó como “inolvidable” y uno de sus mejores amigos.

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