Lamine Yamal: cuál es el nivel de estudios del delantero de España

La meteórica carrera de Lamine Yamal, así como también su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, no es producto del azar, sino de una decisión tajante que el delantero tomó siendo apenas un adolescente: priorizar su formación en La Masía por encima de la educación académica formal. En una sincera entrevista para el podcast Resonancia de Corazón, el joven talento español reveló cómo su obsesión por el futbol lo llevó a confesarle a su madre que, aunque asistiría a la escuela, su mente estaría exclusivamente puesta en los entrenamientos. "Al final ella comprendió que era mi sueño y me apoyó", confesó el jugador, quien, a pesar de reconocer que hoy abordaría su formación de manera distinta, sostiene que no se arrepiente de haber seguido su instinto.

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Yamal habla de las dificultades de la infancia, antes de ser profesional en Barcelona

El relato de Yamal permite asomarse a la intimidad de una figura que, antes de alcanzar la gloria en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, vivió una infancia marcada por la humildad. Con gran gratitud, el delantero recordó el sacrificio de su familia y la reciente promesa cumplida a su madre: comprarle la casa que ella siempre soñó, un gesto que para él es el mayor trofeo de su carrera. "Veníamos de un piso donde la cocina y la habitación estaban en el mismo sitio. Verla feliz es lo que más me llena", expresó conmovido, reafirmando que su madre es, indiscutiblemente, la figura más influyente de su vida.

La charla también sirvió para repasar momentos críticos que forjaron su carácter. Yamal recordó el impacto que le produjo el ataque sufrido por su padre, Mounir Nasraoui, un episodio de extrema tensión que, según sus palabras, fortaleció la unión del clan familiar. Asimismo, el atacante no esquivó la polémica reciente sobre su fiesta de cumpleaños, desmintiendo las versiones mediáticas que intentaron tergiversar lo sucedido. "Intentaron mancharlo de muchas formas... todo fue exagerado", sentenció, dejando claro que su madurez va mucho más allá de su capacidad para desequilibrar dentro del área.

Hoy, consolidado como una de las realidades más impactantes del futbol mundial, Lamine Yamal vive el sueño que comenzó cuando, en un simple entrenamiento del Barcelona, deslumbró al hermano de Xavi Hernández. Aquel pequeño que cambió los libros por el balón en busca de un destino de grandeza, hoy se encuentra a las puertas de la gloria máxima, demostrando que su decisión, aunque arriesgada, le permitió convertirse en el protagonista absoluto de esta Copa Mundial de la FIFA 2026™.