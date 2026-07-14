El fuerte dardo de Lamine Yamal previo al partido ante Francia: “Somos ejemplo de integración”

Se calentó en extremo el previo de la semifinal del Mundial 2026™ entre Francia y España tras las polémicas declaraciones del expresidente español Mariano Rajoy, quien acusó a varios seleccionados franceses de "no ser realmente franceses" basándose en su origen étnico. Sin embargo, en la rueda de prensa previa al encuentro, Lamine Yamal, dio una auténtica cátedra de madurez al apagar el incendio con elegancia y defender el verdadero valor del deporte.

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"Creo que mañana vamos a jugar uno de los partidos más bonitos que se juegan en un Mundial, no creo que haya espacio para hablar de eso", declaró visiblemente molesto el atacante del Barcelona, cortando de tajo la controversia política. Lejos de evadir el trasfondo, el juvenil de 19 años lanzó un mensaje contundente sobre la multiculturalidad en el futbol moderno:

"El futbol, si sirve para algo, es para integrar a la sociedad y no hay mejor ejemplo que Francia y nosotros; somos ejemplo de integración. El futbol al final es eso, no hablar de lo que ha dicho una persona”.

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Lamine Yamal: Sin miedo a Francia ni a la presión

Una vez disipada la polémica extra cancha, el extremo azulgrana se enfocó por completo en el plano deportivo, donde ratificó la enorme confianza que tiene en el plantel de Luis de la Fuente, manteniendo la postura firme que ya había levantado suspicacia en el vestuario galo. "Me preguntaron si me daba miedo Francia y obviamente no; somos los campeones de Europa y no nos da miedo ningún partido", aseveró con total seguridad.

A pesar de que este compromiso representa, en sus propias palabras, "el top 1, el más importante que voy a jugar" en su corta pero meteórica carrera, Yamal dejó claro que los nervios no forman parte de su equipaje en Dallas: "Presión no, siempre voy a jugar como sé, ni mejor ni peor, siempre al servicio del equipo y dando al máximo".

Para cerrar, desafiando cualquier cábala o temor, Lamine no ocultó cuál es el único destino que visualiza para el combinado español el próximo domingo en Nueva York: "Obviamente me veo campeón del mundo, es difícil como todos los títulos, pero si nos vemos todos como campeones del mundo, ¿por qué no?".

