Lamine Yamal llegará con este nuevo look a la final España - Argentina del Mundial 2026

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre España y Argentina ya comenzó a jugarse fuera de la cancha. Mientras ambas selecciones ultiman detalles para el encuentro del próximo 19 de julio, una de las grandes estrellas del torneo llamó la atención por una decisión muy particular.

Se trata de Lamine Yamal, quien apareció en redes sociales mientras se realizaba un nuevo corte de cabello de cara al duelo decisivo frente a la Albiceleste. La imagen rápidamente se viralizó entre los aficionados, que interpretaron el cambio de look como una forma de marcar el inicio de la cuenta regresiva hacia la gran final.

Lamine Yamal is getting a fresh haircut ahead of the FIFA World Cup final against Argentina. 🔥 pic.twitter.com/25ZYarpBnj — Cleverly 💐 (@Cleverlydey4u) July 17, 2026

Lamine Yamal estrena imagen antes de enfrentar a Argentina

La publicación fue compartida por distintas cuentas en redes sociales y muestra al futbolista español en plena sesión de peluquería. Aunque no se conocen demasiados detalles sobre el resultado final, las imágenes generaron miles de reacciones entre los seguidores de España.

El extremo llega a la final después de firmar una actuación destacada durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, siendo una de las piezas clave del equipo dirigido por Luis de la Fuente.

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A sus apenas 19 años, Yamal se convirtió en uno de los nombres más importantes del torneo y ahora tendrá la oportunidad de disputar el partido más trascendental de su carrera frente a la vigente campeona del mundo.

España y Argentina se preparan para la gran final

España consiguió su boleto al encuentro decisivo tras derrotar a Francia en semifinales, mientras que Argentina logró una remontada memorable ante Inglaterra para clasificarse nuevamente a una final mundialista.

Lamine Yamal, la máxima figura de España|REUTERS

El choque entre ambas selecciones también tendrá un ingrediente especial: enfrentará a dos de las máximas figuras del futbol actual. Por un lado estará Lionel Messi, que disputará otra final mundialista con la Albiceleste, y por el otro Lamine Yamal, llamado a liderar la nueva generación del futbol español.

Antes de ese esperado duelo, el atacante español ya dio de qué hablar con su renovada imagen, una señal de que quiere llegar a la cita más importante del año con un estilo completamente diferente.