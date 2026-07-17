Empresa de videojuegos acertó los últimos cuatro campeones del mundo y ahora predijo quién ganará entre Argentina y España

La reputación de las simulaciones de EA Sports en las Copas Mundiales de la FIFA™ ha sido impecable durante más de una década, logrando acertar los campeones en 2010, 2014, 2018 y 2022. Sin embargo, la edición de 2026 ha planteado un desafío único para la desarrolladora, que ahora opera bajo su nueva marca, EA Sports FC. Y simuló el choque del domingo entre España vs Argentina: la Roja levanta el trofeo, según indicó la forma virtual.

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La simulación realizada por el videojuego para este torneo proyectó originalmente una final entre España e Inglaterra. Según ese modelo, el equipo dirigido por Luis de la Fuente se alzaría con su segundo título mundial, dieciséis años después de su consagración en Sudáfrica 2010. No obstante, el desarrollo real del torneo ha demostrado que la predicción inicial sobre el cuadro de la final ya fue superada por los hechos:



La simulación preveía que Inglaterra llegaría al encuentro decisivo tras superar a Argentina en semifinales.

en semifinales. La realidad del Mundial 2026 fue distinta: la Selección Argentina eliminó a Inglaterra en semifinales con un triunfo por 2-1, alterando el escenario proyectado por el videojuego.

We've predicted four in a row. Now we've run the sim again.



The next champion? 🇪🇸 pic.twitter.com/aNRQYVB1v1 — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) June 6, 2026

La final confirmada: Argentina vs. España

A pesar de que el videojuego se equivocó en el cruce de semifinales entre Argentina e Inglaterra, la expectación por la final del próximo domingo a las 16:00 en el New York/New Jersey Stadium es máxima. España llega tras una victoria convincente por 2-0 ante Francia en semifinales, mientras que Argentina arriba tras el polémico y emocionante triunfo ante los ingleses.

Este choque, que enfrenta al campeón vigente contra una España que atraviesa un gran momento, promete ser una verdadera fiesta del fútbol, independientemente de lo que la tecnología haya proyectado meses atrás.

Simulación impone a España

Valdal hizo la simulación y dejó un resultado contundente: España se impuso 4-2 a Argentina. ¿Los goles? Dani Olmo (en dos oportunidades), Mikel Oyarzabal y Nico Williams anotaron para la Roja; Giuliano Simeone y Lautaro Martínez convirtieron para la Albiceleste.