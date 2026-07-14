Lamine Yamal quiere que la final sea con Argentina por esta razón sobre Messi

Antes del duelo de semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre Francia y España, fue Lamine Yamal quien dialogó en conferencia de prensa previo a uno de los partidos más importantes de la competición. El joven español tocó varios temas y se animó a elegir el rival que le gustaría enfrentar en la final de la justa mundialista: Argentina.

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Yamal fue directo al responder a quién le gustaría enfrentar en una posible final el próximo domingo: "Me encantaría enfrentarme a Messi en una final". Además, el jugador del FC Barcelona palpitó el duelo ante Francia."Muy igualado en el que los dos equipos tendrán sus momentos. Es el partido más importante que voy a jugar, sin duda. Estamos muy ilusionados todos, yo sobre todo. No le tenemos miedo a Francia, somos los campeones de la Europa y no nos da miedo ningún partido. No siento la presión", culminó el delantero español.

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Cabe destacar que Lamine no llegó al 100% desde lo físico a la justa mundialista y se ha ido recuperando a medida que fueron pasando los partidos. Sin embargo, el delantero fue autocrítico y envió un mensaje a los medios presentes: "Claro que sí, para eso he venido. Ustedes dicen que no estoy a mi mejor nivel, por lo que no tienen que esperar nada de mí.” Posteriormente, Yamal dijo que buscaría hacer un gran partido ante el conjunto francés, enfocado en ayudar al equipo: “Juego como sé y nunca voy a jugar mejor ni peor de lo que sé. Siempre voy a dar lo mejor que tengo para el servicio del equipo".