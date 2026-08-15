Lamine Yamal realizó una fiesta mexicana para celebrar su cumpleaños número 19

Lamine Yamal continúa disfrutando uno de los mejores momentos de su carrera. Luego de conquistar la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con la Selección de España, el delantero del Barcelona finalmente pudo celebrar su cumpleaños número 19 acompañado por familiares, amigos, compañeros y reconocidos artistas.

El futbolista cumplió años el pasado 13 de julio, cuando todavía se encontraba concentrado con el combinado español en Estados Unidos. Por este motivo, tuvo que retrasar su festejo durante casi un mes. La espera terminó con una celebración privada que contó con un marcado toque mexicano.

Grupo Frontera cantó en la fiesta de Lamine Yamal

El gran protagonista musical de la noche fue Grupo Frontera. La agrupación de regional mexicano viajó hasta España para ofrecer una presentación privada ante Lamine Yamal y sus invitados.

Grupo Frontera estuvo presente en el cumpleaños de Lamine Yamal

Durante el concierto sonaron algunos de sus mayores éxitos, como “No Se Va” y “un x100to”. Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron al futbolista muy cerca del escenario, cantando y disfrutando de la actuación.

Yamal incluso subió junto a los integrantes de Grupo Frontera y se tomó fotografías con los músicos. Tanto la cuenta de la agrupación como algunos de sus miembros compartieron posteriormente registros de su encuentro con el jugador del Barcelona.

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Aunque Grupo Frontera se formó en Edinburg, Texas, su propuesta está profundamente relacionada con el regional mexicano. Su presencia permitió que este género tuviera un lugar central en una de las celebraciones más comentadas del futbol internacional.

Por qué Lamine Yamal eligió a Grupo Frontera

La contratación de Grupo Frontera no habría sido una decisión improvisada. Durante la Copa del Mundo, el futbolista del Barcelona fue consultado sobre sus gustos musicales y mencionó “un x100to”, canción realizada por la agrupación junto a Bad Bunny, como una de sus favoritas.

De esta manera, el delantero aprovechó su cumpleaños para escuchar en vivo a uno de los grupos que forman parte de su lista habitual. La presentación confirmó además la conexión que mantiene con la música latina y, particularmente, con los sonidos mexicanos.

Así fue la fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal

El evento se llevó a cabo el martes 11 de agosto en Mas de Sant Lleí, una finca medieval situada en Vilanova del Vallès, cerca de Barcelona. La celebración reunió a más de 100 invitados y tuvo al color rosa como uno de los elementos principales de la decoración.

Además de Grupo Frontera, asistieron artistas como Ryan Castro, Myke Towers, Bad Gyal y Morad. El vestidor del Barcelona también estuvo representado por Alejandro Balde, Gavi, Frenkie de Jong y Fermín López.

La organización intentó mantener en privado los detalles de la fiesta. Sin embargo, las publicaciones realizadas por los propios invitados permitieron observar parte de la decoración, los espectáculos y la actuación de la agrupación de regional mexicano.