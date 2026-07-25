Pocos saben que Rafa Márquez fue entrenador de Lamine Yamal: la historia que hay detrás

Rafael Márquez se convirtió en el nuevo entrenador de la Selección Mexicana para liderar el proceso que desembarcará en el Mundial 2030. Esta decisión ya estaba pactada desde la firma de Javier Aguirre, quien ya dejó su cargo tras la participación del combinado azteca en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que tuvo como ganador a España. Lamine Yamal fue una de las figuras del conjunto europeo y pocos conocen que tiene un vínculo con el DT de México.

Antes de llegar a la Selección Mexicana, Rafa Márquez formaba parte de las formativas del FC Barcelona, siendo entrenador del Barcelona Atlètic. Durante su paso por el conjunto blaugrana, el técnico mexicano dirigió a varios jóvenes que hoy son estrellas del futbol moderno, siendo Lamine Yamal uno de ellos.

Rafa Márquez dirigió a Lamine Yamal en Barcelona

El técnico mexicano arribó al Barcelona en el verano del 2022, firmando un contrato por dos años. Sin embargo, este no sabía que en su primera temporada tendría a un futuro campeón del mundo bajo su disposición. El extremo de la Selección Española estuvo solo la temporada 2022-2023, ya que después fue ascendido al primer equipo. Pero ese tiempo le bastó para conocer a Rafa Márquez.

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La coincidencia se produjo entre mayo y junio de 2023, con el atacante todavía de 15 años. Yamal disputó tres partidos oficiales bajo las órdenes del entrenador mexicano:



6 de mayo de 2023: debutó con el Barça Atlètic en el empate 2-2 ante Eldense. Ingresó al minuto 67.

3 de junio de 2023: participó desde el minuto 87 en la victoria 4-2 frente al Real Madrid Castilla, por la ida de las semifinales del playoff de ascenso.

11 de junio de 2023: entró al minuto 65 en la derrota 3-0 contra el Castilla, resultado que eliminó al filial azulgrana.

Cabe destacar que Lamine ya había debutado en Primera División gracias a Xavi Hernández, quien le dio la posibilidad de sumar sus primeros minutos en el máximo circuito el 29 de abril de 2023, una semana antes de ponerse por primera vez bajo las órdenes del mexicano en un partido oficial.

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Yamal no fue el único campeón con España que dirigió Rafa Márquez

Lamine Yamal no fue el único futbolista español que pasó por las manos de Rafa Márquez en el Barça Atlètic. El entrenador mexicano también dirigió a Pau Cubarsí durante la temporada 2023-24, poco antes de que el defensa se consolidara en el primer equipo.

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El ganador del mejor jugador joven del Mundial 2026 debutó con el filial azulgrana el 16 de septiembre de 2023, en un empate 2-2 frente al Fuenlabrada. Con apenas 16 años, disputó nueve partidos oficiales y acumuló 735 minutos bajo las órdenes de Márquez.

Su rendimiento convenció al cuerpo técnico y, en enero de 2024, Xavi Hernández lo incorporó definitivamente al primer equipo. El central debutó el 18 de enero ante Unionistas de Salamanca por la Copa del Rey y rápidamente se ganó un lugar en la defensa del Barcelona.

Márquez llegó a definirlo como un jugador “avanzado para su edad” debido a su lectura del juego, tranquilidad y capacidad para iniciar las jugadas desde el fondo. De esta manera, el mexicano participó en la formación de dos integrantes de la España campeona del mundo: Lamine Yamal y Pau Cubarsí.