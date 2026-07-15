Lamine Yamal sufre un intento de asalto tras haber clasificado a las finales del Mundial 2026

Momentos de inquietud se vivieron durante la pasada madrugada en la residencia de Lamine Yamal. Poco tiempo después de que el joven astro de la Selección celebrara el pase a la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, su domicilio en Esplugues de Llobregat fue blanco de un intento de robo. Afortunadamente, el asalto no pudo concretarse gracias a la rápida reacción del equipo de vigilancia privada que el jugador del FC Barcelona tiene contratado para su protección.

Los hechos se desarrollaron alrededor de las cuatro de la mañana. Fue en ese momento cuando el personal de seguridad detectó, mediante los sistemas de videovigilancia, a dos individuos ocultos tras pasamontañas mientras escalaban el muro perimetral de la propiedad. Al verse descubiertos por los vigilantes, los delincuentes emprendieron una huida precipitada, logrando esfumarse del lugar antes de ser alcanzados. De inmediato, se dio aviso a los "Mossos d'Esquadra".

¿Cuándo es el próximo partido de Lamine Yamal?

Ante esta situación algunos aficionados del deporte comenzaron a dudar sobre la participación de Lamine en el próximo partido, sin embargo, su participación no está en duda, Lamine Yamal jugará la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, esta tarde se conocerá quien será el rival de España, los candidatos son Inglaterra y Argentina.

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