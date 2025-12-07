ÚLTIMA HORA: Landó Norris gana el campeonato de pilotos de la F1, pese a la victoria de Max Verstappen en el GP de Abu Dhabi

Aunque Max Verstappen ganó el Gran Premio de Abu Dhabi, última cita del calendario, el británico Lando Norris escribió su nombre con letras doradas en la historia del automovilismo al consagrarse campeón mundial de la Fórmula 1 en la temporada 2025 al terminar en la tercera posición, mientras que Oscar Piastri ocupó el segundo lugar.

Aunque el triunfo en Yas Marina se lo llevó ‘Mad Max’, que se quedó a 2 puntos del campeonato, la verdadera celebración estuvo en el garaje de McLaren. Norris, con apenas 26 años, se convirtió en el onceavo piloto británico en alcanzar la gloria máxima del deporte motor, uniéndose a una lista legendaria que incluye nombres como Lewis Hamilton, Nigel Mansell y Jackie Stewart. Su coronación representa el regreso de McLaren a la cima después de más de dos décadas sin títulos de pilotos, un logro que revitaliza a la escudería de Woking y emociona a los aficionados británicos.

La temporada de Norris fue un ejemplo de consistencia y madurez. Con victorias clave en circuitos como Silverstone, Suzuka y Austin, además de múltiples podios, el británico supo capitalizar cada oportunidad y resistir la presión de Verstappen y Piastri, quienes fueron sus principales rivales durante todo el año. El desenlace en Abu Dhabi reflejó esa fortaleza: sin necesidad de ganar la carrera, Norris aseguró los puntos suficientes para proclamarse campeón, demostrando que la regularidad puede ser tan decisiva como la velocidad pura.

El campeonato de 2025 también marca un cambio generacional en la Fórmula 1. Norris, considerado durante años como una de las grandes promesas, finalmente cumplió con las expectativas y se consolidó como referente de la nueva era. Su estilo agresivo pero calculador, combinado con la evolución técnica de McLaren, fue la fórmula perfecta para destronar a Verstappen, quien había dominado la categoría en temporadas anteriores.

La emoción en Abu Dhabi fue palpable: los fanáticos británicos ondearon banderas naranjas y de la Union Jack, mientras Lando Norris no pudo contener las lágrimas de haber conseguido el campeonato y festejar con su madre, novia, familia y todos los miembros de la escudería británica que se lleva este año el Campeonato de Pilotos, como el Campeonato de Escuderías.

