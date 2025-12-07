deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
AUTOMOVILISMO
Nota

ÚLTIMA HORA: Landó Norris gana el campeonato de pilotos de la F1, pese a la victoria de Max Verstappen en el GP de Abu Dhabi

Aunque Max Verstappen ganó el Gran Premio de Abu Dhabi, Lando Norris escribió su nombre en la historia del automovilismo al consagrarse campeón mundial

Lando Norris
REUTERS
Fernando Campos
AUTOMOVILISMO
Compartir

Aunque Max Verstappen ganó el Gran Premio de Abu Dhabi, última cita del calendario, el británico Lando Norris escribió su nombre con letras doradas en la historia del automovilismo al consagrarse campeón mundial de la Fórmula 1 en la temporada 2025 al terminar en la tercera posición, mientras que Oscar Piastri ocupó el segundo lugar.

Aunque el triunfo en Yas Marina se lo llevó ‘Mad Max’, que se quedó a 2 puntos del campeonato, la verdadera celebración estuvo en el garaje de McLaren. Norris, con apenas 26 años, se convirtió en el onceavo piloto británico en alcanzar la gloria máxima del deporte motor, uniéndose a una lista legendaria que incluye nombres como Lewis Hamilton, Nigel Mansell y Jackie Stewart. Su coronación representa el regreso de McLaren a la cima después de más de dos décadas sin títulos de pilotos, un logro que revitaliza a la escudería de Woking y emociona a los aficionados británicos.

También te puede interesar:

La temporada de Norris fue un ejemplo de consistencia y madurez. Con victorias clave en circuitos como Silverstone, Suzuka y Austin, además de múltiples podios, el británico supo capitalizar cada oportunidad y resistir la presión de Verstappen y Piastri, quienes fueron sus principales rivales durante todo el año. El desenlace en Abu Dhabi reflejó esa fortaleza: sin necesidad de ganar la carrera, Norris aseguró los puntos suficientes para proclamarse campeón, demostrando que la regularidad puede ser tan decisiva como la velocidad pura.

El campeonato de 2025 también marca un cambio generacional en la Fórmula 1. Norris, considerado durante años como una de las grandes promesas, finalmente cumplió con las expectativas y se consolidó como referente de la nueva era. Su estilo agresivo pero calculador, combinado con la evolución técnica de McLaren, fue la fórmula perfecta para destronar a Verstappen, quien había dominado la categoría en temporadas anteriores.

La emoción en Abu Dhabi fue palpable: los fanáticos británicos ondearon banderas naranjas y de la Union Jack, mientras Lando Norris no pudo contener las lágrimas de haber conseguido el campeonato y festejar con su madre, novia, familia y todos los miembros de la escudería británica que se lleva este año el Campeonato de Pilotos, como el Campeonato de Escuderías.

Lando Norris
Max Verstappen
Red Bull
MCLAREN
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Fernando Campos

Autor / Redactor

Fernando Campos

Te Recomendamos

Thumbnail
Formula E
Del estadio a la pista: Carlos Guerrero 'Warrior' y la nueva era de Fórmula E | Podcast de Fórmula E
Thumbnail
Formula E
Formula E | Dan Ticktum habla sin filtros sobre la Formula E y su futuro
Thumbnail
Formula E
Formula E | Actualidad y nuevos retos con Alberto Longo
Thumbnail
AUTOMOVILISMO
Final NASCAR México Series 2025 | Azteca Deportes en la pista con los campeones
Thumbnail
AUTOMOVILISMO
Checo Pérez cambia la pista por la cancha! Se celebró la 10ª edición de “De la Pista a la Cancha”
nascar .jpg
AUTOMOVILISMO
Entrevista EXCLUSIVA con Daniel Suárez | El Piloto Mexicano que firma con Spire Motorsports
WhatsApp Image 2025-07-14 at 3.13.54 PM.jpeg
Formula E
Resumen ePrix 13 Berlín | Fórmula E 2025
WhatsApp Image 2025-07-15 at 6.01.57 PM.jpeg
Formula E
Nick Cassidy se lleva ePrix 14 de Berlín | Oliver Rowland se corona
Resumen E Prix Jakarta
Formula E
RESUMEN: E-Prix Jakarta, Ronda 12 Fórmula E 2025
dani suarez nascar
AUTOMOVILISMO
Hice una remontada de locos: Daniel Suárez luego de ganar en la Nascar
×
×