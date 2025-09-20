De Chivas a Boca y ahora a Necaxa: Fernando Gago minimiza su pasado rojiblanco

En la antesala de uno de los duelos más esperados de la jornada 10 en el Apertura 2025, Fernando Gago, técnico del Club Necaxa, habló con sobriedad y madurez sobre el próximo enfrentamiento ante Chivas de Guadalajara, equipo al que dirigió la temporada pasada al que dejó para irse a entrenar al Boca Juniors.

VISA DE CARCK | Louis Alicea: el talento del Rebaño que conquista España

TE PUEDE INTERESAR:

El estratega argentino, ahora al frente de los Rayos, se reencontrará con el Rebaño Sagrado este martes 23 de septiembre en el Estadio Akron, en un partido que despierta morbo por su pasado rojiblanco. Sin embargo, Fernando Gago dejó claro que el foco está en lo deportivo y no en su historia personal.

¿Qué dijo Fernando Gago sobre Chivas?

“Creo que el partido es más importante de lo que yo significo para este partido”, declaró Gago ante los medios. “Independientemente de lo que yo haya vivido, que lo disfruté muchísimo en Guadalajara, disfruté muchísimo el proceso del club. Acá lo importante es el partido que vamos a jugar y es en lo que nos vamos a enfocar, no hay más”.

Con Necaxa peleando por buscar un lugar en la zona de clasificación, el técnico subrayó que su equipo está concentrado en sumar puntos y seguir creciendo. “Tenemos que competir con intensidad, con inteligencia. Chivas tiene una gran plantilla, pero nosotros también hemos evolucionado. El grupo está comprometido y eso me deja tranquilo”, agregó.

Gago evitó convertir el duelo en una narrativa personal, aunque reconoció el cariño que guarda por su etapa en Guadalajara . “Fue una etapa muy linda, me tocó vivir cosas importantes, pero hoy estoy en Necaxa y mi energía está puesta aquí”, afirmó.

El partido ante Chivas será clave para ambos equipos. El Rebaño busca avanzar hacia la parte alta de la tabla, mientras que Necaxa quiere aprovechar este duelo para sumar tres puntos que lo mantengan en la pelea por el Play-In.

La afición del chiverío espera un duelo intenso, con emociones, buen futbol y un triunfo que les sabría a revancha sobre el argentino. Gago prefiere que el protagonismo lo tenga el juego y no los recuerdos.

¿En qué lugar se encuentran Necaxa y Guadalajara en la tabla?

Con la victoria del Necaxa ante Puebla (1-0) en el Viernes Butanero, se ubican en el puesto 11 con 9 puntos, mientas las Chivas suman 8 unidades pero un partido pendiente que será este sábado 20 de septiembre ante Toluca en casa.

