Nicolás Larcamón sorprendió a todos tras explicar por qué el Toro Fernández no es titular en Cruz Azul

Gabriel ‘Toro’ Fernández se ha transformado en uno de los jugadores más importantes en el ciclo de Nicolás Larcamón como entrenador de Cruz Azul. A pesar de ser delantero centro, actualmente es el líder de asistencias de la Liga BBVA MX y se ha ganado la titularidad de forma indiscutible tras la salida de Ángel Sepúlveda en invierno. Pese a ello, el uruguayo no formó parte del equipo que eliminó a Rayados de Monterrey en la Concacaf Champions Cup.

Cabe destacar que el atacante de 31 años ya había sido preservado en el juego ante Pumas del pasado domingo correspondiente a la Jornada 11 del Clausura 2026. Por esta razón, se creía que el entrenador argentino estaba guardando al Toro Fernández para la eliminatoria por Concachampions ante los regios. No obstante, el jugador volvió a ser suplente y Larcamón reveló que arrastra algunos problemas musculares.

“Ha venido con algunas molestias físicas y lo hemos cuidado. Para nosotros es muy importante y ya le dije que lo necesito al cien por cien lo más pronto posible”, fue lo que expresó Larcamón en conferencia de prensa, luego de haber avanzado a los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup, llave donde enfrentará al equipo estadounidense LAFC.

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Los números de Toro Fernández con Cruz Azul esta temporada

Desde que comenzó el curso 2025-26, el delantero uruguayo estuvo presente en 30 partidos con la camiseta de Cruz Azul. En ellos consiguió un saldo de 11 goles y 8 asistencias, números que lo posicionan como uno de los futbolistas más destacados del cuadro cementero. Estas son las estadísticas desglosadas:



Partidos jugados: 30.

Goles: 11.

Asistencias: 8.

Minutos jugados: 1,976.

Toro Fernández es crucial en el esquema de Cruz Azul|Crédito: Cruz Azul / X

Larcamón analizó a su siguente rival en la Concacaf Champions Cup

Ya conociendo a su rival en la próxima instancia, el entrenador argentino adelantó que la llave contra LAFC tendrá tintes de una final adelantada:

“Indudablemente, va a ser otra serie que podría ser una instancia decisiva de torneo. Creo que es una serie sumamente exigente a sabiendas, no solamente por la virtud y jerarquía que tiene LAFC en sus jugadores”, comentó, sabiendo que el equipo de Los Ángeles cuenta con figuras sobresalientes como el francés Hugo Lloris o el coreano Heung-min Son.

“Sabemos que también en condición de local es un equipo que se hace muy fuerte. Hay un clima muy latinoamericano, muy sudamericano y verdaderamente es factor”, agregó.

Pese a ello, Larcamón mostró confianza en sus jugadores: “Confío mucho en lo que somos capaces de hacer y en lo que somos capaces de lograr en ese cruce contra ellos”.

