Forma parte de la WWE, tiene 39 años, es mexicano y lleva más de 500 días como campeón

La compra de la AAA por parte de la WWE ha hecho que muchos de los luchadores mexicanos tengan un impacto significativamente elevado no solo a nivel nacional, sino también internacional. Para muestra de ello está este atleta, quien con 39 años presume más de 500 días como campeón.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Nacido en Nuevo Laredo Tamaulipas el 30 de diciembre de 1986, Laredo Kid es un luchador mexicano de 39 años que se ha convertido en uno de los más importantes que el roster de la AAA tiene en la actualidad. De hecho, no solo es uno de los actuales campeones de la compañía, sino que también ha estado en ediciones de Worlds Collide.

Laredo Kid, el luchador de la AAA / WWE con más de 500 días como campeón

Fue hace unos días que Laredo Kid cumplió más de 500 días como Campeón Crucero de la AAA. De hecho, este es el segundo reinado más largo que el mexicano tiene con este cinturón, pues anteriormente se lo había adjudicado durante más de 1,000 días.

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Un punto a destacar es que Laredo Kid, figura de la AAA y la WWE, también sma otros campeonatos dentro de la empresa, entre los que destaca el Campeón Mundial de Tercias, el Rey de Reyes 2021 y, finalmente, haber conquistado la Lucha Libre World Cup en 2023 junto a Taurus y Pentagón Jr, hoy Penta Zero Miedo.

Hasta ahora, Laredo Kid ha puesto en juego su título Crucero de AAA en siete ocasiones televisadas a lo largo de los últimos meses. Entre los luchadores a los que ha derrotado para mantenerse como vigente campeón destacan Mustafa Ali, El Fiscal, Mecha Wolf, Abismo Negro Jr, Aerostar, Lince Dorado, Jack Cartwheel, Je’Von Evans, Mini Vikingo, Octagón, TJP y Dragon Lee.

¿Cuál es el siguiente reto de Laredo Kid en la AAA y la WWE?

Con más de 500 días como Campeón Crucero de la AAA, son muchos los rivales que desean destronar más pronto que tarde a Laredo Kid. Ante ello, se espera que ponga en juego su campeonato ya sea en Noche de los Grandes o, bien, en la próxima edición de Triplemanía.