Las 2 incorporaciones que tendrá Chivas para el partido ante Rayados de Monterrey: buscarán mantener el liderato

Chivas tendrá un duelo complicado para la jornada 12 del Clausura 2026 ante Rayados de Monterrey que, si bien el club no pasa por un buen momento, tiene una de las mejores plantillas de la Liga BBVA MX y una desconcentración le costaría la derrota al Rebaño. Por ello, Gabriel Milito hará 2 incorporaciones de grandes jugadores en busca de mantener el liderato. Conoce al jugador que el equipo rojiblanco rechazó y hoy es campeón de goleo.

El entrenador argentino podrá contar con Omar Govea y Richard Ledezma, piezas fundamentales en su sistema que le ha funcionado, pues actualmente el equipo es el superlíder de la competencia. Ambos jugadores se perdieron el duelo de media semana ante León, club al que golearon por marcador de 5-0 en la cancha del Estadio Akron.

Govea y Ledezma son las 2 incorporaciones que tendrá Milito para la jornada 12.|Chivas

¿Por qué Govea y Ledezma no jugaron el partido anterior?

Omar Govea se perdió el partido del miércoles debido a que un día anterior presentó molestias musculares en el entrenamiento, por lo que el cuerpo técnico tomó la medida de darle descanso para que se recuperara y así pudiera viajar a Nuevo León para enfrentar a un club que tiene una de las plantillas más caras del futbol mexicano.

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Mientras que el caso de Richard Ledezma fue diferente al de su compañero, ya que se perdió el duelo contra León debido a que acumuló 5 tarjetas amarillas y tuvo que cumplir con un partido de suspensión. No obstante, regresará al cuadro titular en la jornada 12 más motivado que nunca, ya que fue convocado por Javier Aguirre para la Fecha FIFA de marzo y está en la pelea de ir a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Será este sábado 21 de marzo cuando Chivas visite a Rayados en el Estadio BBVA para disputar la jornada 12 del Clausura 2026 en punto de las 7 de la tarde (hora centro de México).