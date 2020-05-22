Las 5 deportistas más exitosas de la actualidad

Ciudad de México.- Las mujeres se caracterizan por luchar por sus sueños, no conocer los límites y ser perseverantes. En el mundo del deporte son varias las que marcan tendencia. Por eso vamos a repasar el Top 5 de las mejores deportistas femeninas del momento.

1- Simone Biles - Gimnasia

Si alguien hace magia en la alfombra, es la estadounidense, Simone Biles, quien ha logrado deleitar al mundo entero con su talento en la gimnasia artística.

Biles es seis veces campeona nacional 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 y 2019 , campeona olímpica en Río 2016 y cinco veces campeona del mundo, siendo la única gimnasta que lo ha hecho cuatro veces de forma consecutiva.

Con tan sólo 23 años, Simone es la gimnasta más laureada de todos los tiempos tanto en categoría masculina como femenina con 19 títulos de campeona mundial y 25 medallas ganadas en campeonatos mundiales.

2- Ada Hegerber – Futbolista.

En la actualidad, la noruega es la mejor futbolista del mundo. La delantera del Olympique de Lyon, además de ser campeona de su Liga y de la Champions League, en 2018, pasó a la historia al ser la primera en ganar un Balón de Oro. En 2016 cuando tenía tan solo 21 fue reconocida por la UEFA como la mejor jugadora del año.

En 2017, Ada se ganó el respeto del mundo al manifestar su retiro de la Selección en la lucha por el trato igualitaro en el combinado nacional entre hombres y mujeres, por lo que el Mundial Femenil de Francia 2019, se quedó si poder admirar su talento dentro de la cancha.

3- Megan Rapinoe – Futbolista.

La bicampeona del mundo con Estados Unidos, logró convertirse en referente del futbol femenil, tras el Mundial de Francia 2019, además de tener talento como mediocampista, se encargo de alzar la voz en cada oportunidad que tuvo para mostrar su apoyo en la lucha contra la igualdad de género.

4- Katie Ledecky – Nadadora.

La estadounidense de 23 años está rompiendo récords en la natación. Para recordar de sus últimas hazañas basta echar un ojo a los Juegos Olímpicos de Río 2016, donde logró ser campeona en los 200, 400, 800 y 4×200 metros libre. Además es campeona mundial de los 400, 800, 1500, 4×100 y 4×200 metros libre en Budapest 2017. Sin embargo sus primeros destellos de éxito aparecieron en Londres 2012, cuando apenas tenía 15 años ganó medalla de oro en 800 mts

5- Ashleigh Barty – Tenista.

Es una de las nuevas joyas del circuito WTA. Con 24 años, es la actual número 1 del ranking mundial de la WTA. Tiene un récord de 252 victorias sobre 92 derrotas, suma 8 títulos de la Womens Tennis Association. En el 2019 ganó su primer Grand Slam, al vencer en Roland Garros a la checa, Marketa Vondrousova. En el Abierto de Australia de este año, tuvo una gran actuación logró llegar hasta las semifinales gracias al apoyo de sus compatriotas.

Con información de: @ashleygme

