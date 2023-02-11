¡Las mejores apuestas de la final del Súper Domingo de futbol americano!

El día más importante para el futbol americano está por llegar y es que este domingo se llevará a cabo la 57ª edición del Súper Domingo, donde se enfrentarán Kansas ante Filadelfia en Arizona.

El juego iniciará en punto de las 17:30 horas, Mahomes comandará una vez más a Kansas, aunque viene de una lesión importante, mientras que, Filadelfia cuenta con Hurts y buscará conseguir su primer anillo.

¿Quién es quién en las apuestas en Caliente.mx?

La casa de apuestas más grande de México tiene a Filadelfia como favoritos para ganar este domingo, tienen un momio de -120, es decir, si tú apuestas tus $1,000, ¡cobrarías $1,833!

Ahora, se viene un súper momio para el underdog, Kansas paga $2,050 por cada $1,000 apostados, es decir, tiene un momio de +105.

Uno de los mercados favoritos de los apostadores es el Total de Puntos, pero dadas las circunstancias del partido, se supone que habrá menos de 51 puntos y este tiene un momio de -110, por lo que, si le metes tus $400 a este resultado, ¡ganarías $1,909!

Caliente.mx tiene más de 800 mercados para apostar al domingo más importante del año en el futbol americano y aquí te dejamos las apuestas divertidas para este magno evento. Como parte de las apuestas más raras del futbol americano, están las que son sobre el medio tiempo en el cual, Rihanna se presentará:

¿Cuál será la primera canción que cantará Rihanna?

Si la cantante de Barbados interpreta como primera canción, Diamonds, ¡cobrarías $5,500 por cada $1,000 apostados! Es decir, tiene un momio de +450.

Si no tienes cuenta en Caliente.mx, hazlo ahora y recibe $1,000 de regalo para apostar a la Final del Súper Domingo de Futbol Americano.