Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
RITUAL NFL SITIO.png

¡Las mejores apuestas de la final del Súper Domingo de futbol americano!

Este domingo se llevará a cabo la 57ª edición del Súper Domingo, donde se enfrentarán Kansas ante Filadelfia en Arizona.

BALON.jpg

Escrito por: Azteca Deportes

El día más importante para el futbol americano está por llegar y es que este domingo se llevará a cabo la 57ª edición del Súper Domingo, donde se enfrentarán Kansas ante Filadelfia en Arizona.

El juego iniciará en punto de las 17:30 horas, Mahomes comandará una vez más a Kansas, aunque viene de una lesión importante, mientras que, Filadelfia cuenta con Hurts y buscará conseguir su primer anillo.

¿Quién es quién en las apuestas en Caliente.mx?

La casa de apuestas más grande de México tiene a Filadelfia como favoritos para ganar este domingo, tienen un momio de -120, es decir, si tú apuestas tus $1,000, ¡cobrarías $1,833!

Ahora, se viene un súper momio para el underdog, Kansas paga $2,050 por cada $1,000 apostados, es decir, tiene un momio de +105.

Uno de los mercados favoritos de los apostadores es el Total de Puntos, pero dadas las circunstancias del partido, se supone que habrá menos de 51 puntos y este tiene un momio de -110, por lo que, si le metes tus $400 a este resultado, ¡ganarías $1,909!

Caliente.mx tiene más de 800 mercados para apostar al domingo más importante del año en el futbol americano y aquí te dejamos las apuestas divertidas para este magno evento. Como parte de las apuestas más raras del futbol americano, están las que son sobre el medio tiempo en el cual, Rihanna se presentará:

¿Cuál será la primera canción que cantará Rihanna?

Si la cantante de Barbados interpreta como primera canción, Diamonds, ¡cobrarías $5,500 por cada $1,000 apostados! Es decir, tiene un momio de +450.

Si no tienes cuenta en Caliente.mx, hazlo ahora y recibe $1,000 de regalo para apostar a la Final del Súper Domingo de Futbol Americano.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP
CORINTHIANS VS FLUMINENSE FECHA.jpg

Brasileirao| Corinthians vs Fluminense

12:50 p. m.
20 SEP
ATLÉTICO PARANAENSE VS BAHÍA FECHA.jpg

Brasileirao| Atlético Paranaense vs Bahía

4:20 p. m.
20 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
21 SEP
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
21 SEP