¡LAS AUSENCIAS! Estos son lo jugadores que NO fueron convocados por Javier Aguirre

Javier Aguirre dio a conocer la lista para los partidos amistosos ante Uruguay y Paraguay , y lo hizo con un plantel distinto al habitual, entre lesiones, decisiones técnicas y apuestas juveniles, el técnico deberá cerrar el 2025 con una plantilla que cuenta con poco tiempo para alistarse rumbo el Mundial de 2026.

El conjunto nacional disputará sus últimos dos encuentros del año el 15 de noviembre en Torreón ante Uruguay y el 18 de noviembre en San Antonio, Texas frente a Paraguay. Serán de los últimos ensayos contra rivales de gran nivel de CONMEBOL antes de iniciar el camino final hacia el Mundial de 2026, que México organizará junto con Estados Unidos y Canadá.

Lesiones y ausencias que preocupan

Muchas bajas por lesión en el "Tri", Alexis Vega quedó fuera por una lesión en la pierna izquierdo, mientras que César “Chino” Huerta también fue descartado tras ser diagnosticado con una molestia pélvica. A ellos se suman las bajas de Santiago Giménez, quien no se recuperó a tiempo de un esguince de tobillo, y Julián Quiñones, aún con problemas musculares.

La línea ofensiva, que había sido uno de los puntos más sólidos del proceso, se verá profundamente afectada, las ausencias obligan al cuerpo técnico a recurrir a variantes con menos experiencia y menor rodaje internacional, un riesgo importante ante dos rivales que exigirán intensidad, peor favorece al tan ansiado cambio generacional.

Decisiones técnicas y cambio generacional

Más allá de las lesiones, lo que más ha llamado la atención son las decisiones técnicas del “Vasco”, futbolistas de amplia trayectoria y que habían sido llamados con anterioridad quedaron fuera, como Guillermo Ochoa, Luis Romo, Charly Rodríguez y Jorge Sánchez, no fueron considerados.

En el caso de Ochoa, su exclusión parece enviar un mensaje claro, el cuerpo técnico busca alternativas bajo los tres postes. Porteros como Carlos Acevedo, Luis Ángel Malagón y "Tala" Rangel, competirán por la titularidad, una posición que no había traído tantas dudas como este ciclo mundialista.

La ausencia de Romo responde, según fuentes cercanas al equipo, a una decisión táctica. Pese a su buen momento con Chivas, Aguirre pretende evaluar a mediocampistas con mayor movilidad, como Erick Sánchez y Obed Vargas, quienes representan una apuesta a futuro para la zona de recuperación.

Entre las bajas técnicas también destaca Carlos Rodríguez, mediocampista de Cruz Azul . El jugador no atraviesa un problema físico, pero su rendimiento con la Selección no ha alcanzado el nivel mostrado en su club, aunque sigue siendo pieza importante en el esquema de Nicolás Larcamón, Aguirre ha optado por prescindir de él para esta gira, en busca de variantes que aporten mayor ritmo y consistencia en la mitad de la cancha.

Este este panorama, los partidos frente a Uruguay y Paraguay se perfilan como una visoria a jóvenes promesas del balompié nacional, Jugadores jóvenes como Armando González (Chivas), Jorge Ruvalcaba (Pumas) y el propio Obed Vargas podrían recibir minutos importantes en busca de un lugar para el próximo Mundial.

Fecha FIFA para México

El primer compromiso será el sábado 15 de noviembre ante Uruguay en el Estadio TSM Corona de Torreón, será una dura evaluación para el medio campo tricolor, que enfrentará a figuras como Federico Valverde , aunque en las últimos amistosos el DT de Uruguay, Marcelo "Loco" Bielsa ha apostado por jóvenes promesas charrúas.

Posteriormente, México se medirá a Paraguay en el Alamodome de Texas, encuentro programado para las 19:30 horas (centro de México). Ambos rivales ya están clasificados al Mundial, por lo que servirán como un parámetro real para conocer el avance del equipo nacional bajo el mando del “Vasco”.

