El futbol está de luto: joven promesa del futbol femenino muere atropellada

Lauren Turner, joven promesa del futbol femenino en Estados Unidos, falleció luego de sufrir un trágico accidente de tránsito en California.

Iker Casillas nos visita en TV Azteca Deportes

El accidente ocurrió el pasado 27 de septiembre, cuando Lauren Turner, de 19 años, se dirigía, junto a una compañera de equipo, en un scooter eléctrico a presenciar un encuentro del equipo varonil de su universidad, Cal State Fullerton. En el trayecto, un camión de carga la arroyó cerca del campus, lo que le provocó un trauma craneal severo y múltiples lesiones internas que la mantuvieron en coma inducido durante semanas.

Lauren era considerada una de las grandes joyas del futbol universitario en Estados Unidos. Originaria de Tustin, California, comenzó a jugar desde los 4 años y brilló en la preparatoria Arnold O. Beckman, donde fue capitana por dos temporadas y recibió el premio al Jugador Más Valioso en su tercer año.

También te puede interesar:



Ya con las Titans de Cal State Fullerton, disputó 20 partidos en su primer año, cuatro como titular, y registró un gol y una asistencia. En la temporada actual, había iniciado en ocho de los diez encuentros disputados, consolidándose como una pieza clave en el esquema del equipo.

El fallecimiento de Lauren fue confirmado por su familia el 7 de noviembre, aunque la noticia se dio a conocer días después. La comunidad deportiva, compañeros, entrenadores y aficionados han expresado su tristeza y solidaridad en redes sociales, destacando no solo su talento, sino también su carisma y liderazgo dentro y fuera del campo.

La policía de Fullerton continúa investigando el accidente para determinar si hubo negligencia por parte del conductor del camión. Mientras tanto, el equipo de las Titans ha anunciado que rendirá homenaje a Lauren en su próximo partido, con un minuto de silencio y un brazalete conmemorativo.

