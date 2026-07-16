Lautaro Martínez: cuál es el nivel de estudios del delantero de Argentina

La selección de Argentina jugará ante España por la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y Lautaro Martínez llega en estado de gracia. El delantero atraviesa otro gran torneo y llega después de marcar el gol del triunfo ante Inglaterra en las semifinales, además de haber anotado frente a Suiza en los cuartos. Pero, ¿cuál es su nivel de estudios?

Mientras continúa siendo una de las figuras del futbol mundial, muchos aficionados también tienen curiosidad por conocer su formación académica. Antes de marcar el gol contra Inglaterra en el Mundial y jugar en el Inter de Milán, Lautaro combinó los estudios con sus primeros pasos en las categorías juveniles de Racing Club.

Lautaro Martínez celebra con Lionel Messi|@conmebol

El nivel de estudios que alcanzó Lautaro Martínez

Lautaro Martínez completó sus estudios secundarios. Realizó la educación primaria en las Escuelas N.° 23 de Punta Alta y la N.° 68 de Espora. Más adelante comenzó la secundaria en la Escuela Media N.° 15 y la terminó en el Colegio de Racing Club, mientras formaba parte de las divisiones inferiores de la Academia.

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Quienes fueron sus profesores recuerdan que era un alumno responsable. Cada vez que debía ausentarse por entrenamientos o partidos, procuraba entregar sus trabajos a tiempo y mantenía contacto con los docentes para no retrasarse en sus estudios.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group J - Jordan v Argentina - Dallas Stadium, Arlington, Texas, U.S. - June 27, 2026 Argentina’s Lautaro Martinez celebrates scoring their second goal REUTERS/Kai Pfaffenbach TPX IMAGES OF THE DAY|Kai Pfaffenbach/REUTERS

Racing acompañó la formación de Lautaro Martínez

El paso de Lautaro por el colegio de Racing coincidió con el inicio de su crecimiento como futbolista profesional. Vivía a pocas cuadras del estadio, entrenaba por las mañanas y asistía a clases por la tarde, una rutina que le permitió completar su formación académica sin dejar de lado su carrera deportiva.

Sus docentes también recuerdan que desde muy joven tenía un objetivo claro. Quería triunfar como futbolista para ayudar a su familia y, especialmente, para que su madre dejara de trabajar. Sin dudas, una mentalidad competitiva.

|MEXSPORT

Lautaro Martínez llega en un gran momento al cierre del Mundial 2026

El delantero del Inter de Milán vuelve a ser decisivo con la selección argentina. En este Mundial el “Toro” lleva 3 goles y marcó el tanto del triunfo 2-1 sobre Inglaterra en las semifinales, uno de los partidos más importantes para los aficionados argentinos por la histórica rivalidad entre ambas selecciones.

Ahora, Lautaro buscará cerrar el torneo con otro título mundial cuando Argentina enfrente a España en la gran final, consolidando un campeonato en el que volvió a aparecer en los momentos de mayor exigencia.

