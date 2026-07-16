Con gol de Messi: así fue el día que Argentina goleó a la España campeona del mundo

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ cerrará con el enfrentamiento de dos selecciones campeonas del mundo. El duelo entre Argentina y España cuenta con una historia interesante que trasciende al propio torneo, ya que han contado con emocionantes partidos en amistosos internacionales, además de contar con un Lionel Messi que puede consagrarse como campeón de goleo dentro del certamen.

Uno de los recuerdos más alegres de la afición argentina en un partido ante España data de 2010, cuando la Albiceleste comandada por Messi goleó 4-1 al entonces vigente campeón del mundo. Ese fue uno de los triunfos más holgados que Argentina ha tenido sobre el conjunto español.

Argentina venció a España en un amistoso por 4 a 1 con gol de Lionel Messi

El día que Argentina goleó a España en el Estadio Monumental

Argentina enfrentó a España el 7 de septiembre de 2010 con Sergio Batista como su director técnico. El equipo de Vicente del Bosque disputaba su tercer partido tras su coronación en Sudáfrica 2010 para encontrarse en un duro escenario en Buenos Aires.

Los goles por parte del cuadro argentino se dieron vía Gonzalo Higuaín, Carlos Tévez, Sergio Agüero y Lionel Messi. Fernando Llorente anotó el único gol por parte de la Furia Roja, dejándonos con un partido sorpresivo ante la efectividad de la Albiceleste sobre el entonces campeón del mundo.

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El historial entre Argentina y España cuenta con un empate técnico: 6 triunfos para cada equipo y 2 empates en 14 partidos. Sin embargo, en el único partido que disputaron por la Copa Mundial de la FIFA™ terminó favoreciendo al equipo sudamericano con un marcador de 2-1.

España y Argentina jugarán su segundo partido dentro de la Copa Mundial de la FIFA™



El antecedente data de hace 60 años, cuando Argentina se enfrentó a España en la Copa Mundial de la FIFA Inglaterra 1966™. El duelo de la Fase de Grupos terminó en la victoria argentina con un doblete de Luis Artime, mientras que el cuadro español anotó el único gol por medio de los botines de Pirri.

