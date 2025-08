¡CONFIRMADO! Figura de la Liga BBVA MX es nuevo refuerzo del Betis

El pasado viernes 1 de agosto del 2025, Fabrizio Romano confirmó a través de sus redes sociales, que el conjunto del Betis ha llegado a un acuerdo con una figura de la Liga BBVA MX para que sea su nuevo refuerzo.

El jugador que deja el futbol mexicano es el atacante Nelson Deossa de Monterrey . El colombiano llega a LaLiga para jugar con el Betis. Fabrizio detalló que el equipo español habría pagado 14 millones de dolares por el jugador más dos millones por tarifa adicional.

🟢⚪️✍🏻 Real Betis have signed all formal documents for Nelson Deossa to join the club until June 2030.

$14m plus $2m add-ons fee. pic.twitter.com/uTZIYcK3RM

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2025