Los equipos GRANDES de la Liga MX que potencialmente pueden ser eliminados de la Leagues Cup

La tercera y última jornada de la primera fase de la Leagues Cup 2026 promete emociones al límite. Pese a mantener el invicto en el certamen, instituciones históricas del futbol azteca como América y Cruz Azul no tienen asegurado su pase a los cuartos de final. Con el nuevo formato de competencia, donde solo los mejores cuatro clubes de la tabla de la Liga MX avanzan a la fase de eliminación directa, una sola derrota en sus compromisos decisivos podría dejar a estos colosos fuera del torneo.

América vs. Austin FC: Duelo de invictos en la cima

Las Águilas del América llegan a este choque directo ubicadas en los puestos de privilegio tras ganar sus encuentros previos. En frente tendrán a un Austin FC que también marcha invicto y lidera a los representantes de la MLS. Una derrota en tiempo regular para cualquiera de las dos escuadras significaría perder valiosas unidades en la tabla general, lo que pondría en grave riesgo su boleto a la siguiente ronda ante el acecho de sus perseguidores.

Cruz Azul vs. Chicago Fire: Sin margen de error

La Máquina Cementera se ubica en el tercer escalón de la tabla de la Liga MX de forma invicta. No obstante, la escuadra azul se mide ante un Chicago Fire que presume idéntico paso invicto y la tercera posición del lado de la MLS. En un duelo donde ambos clubes chocan con la urgencia de sumar de a tres, tropezar en el marcador condenaría al derrotado a una posible eliminación prematura.

TE PUEDE INTERESAR:



Toluca y la ventaja del Nemesio Díez

Por su parte, los Diablos Rojos del Toluca afrontan una situación distinta. Tras registrar un tropiezo frente al LAFC, la escuadra mexiquense se mantiene en la sexta posición con altas probabilidades de meterse a los mejores cuatro lugares. Su gran oportunidad reside en cerrar la fase de grupos en la cancha del Nemesio Díez ante FC Dallas, conjunto texano que llega en la sexta casilla con paso perfecto tras vencer a las Chivas. Un triunfo escarlata frente a su afición casi amarraría la clasificación directa a los cuartos de final.

La presión está al máximo para la Liga MX, pues perder a sus referentes en la fase inicial representaría un duro golpe frente a la MLS.

