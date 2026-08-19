América está cerca de cerrar otro fichaje: esto falta para anunciar a su nuevo delantero

América todavía podría tener un movimiento importante antes de cerrar su plantilla para el Apertura 2026. La directiva azulcrema mantiene negociaciones para incorporar al delantero colombiano Miguel Borja y reforzar una de las posiciones que Guillermo Almada considera prioritarias.

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Las conversaciones han avanzado durante las últimas horas y el objetivo de las Águilas sería conseguir la llegada definitiva del atacante de 33 años, actualmente jugador del Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos.

El nombre resulta especialmente llamativo dentro de la Liga BBVA MX porque Borja estuvo cerca de convertirse en jugador de Cruz Azul anteriormente, aunque aquella operación terminó sin concretarse.

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Ahora podría terminar defendiendo los colores del otro gigante de la capital.

Miguel Borja, el delantero que busca América

El colombiano cuenta con una amplia trayectoria en el futbol sudamericano y ha vestido las camisetas de clubes como Atlético Nacional, Palmeiras, Junior, Gremio y River Plate.

Su principal característica siempre ha sido el gol. Borja se desmpeña como centro delantero y su posible llegada ofrecería a Guillermo Almada una alternativa de experiencia para competir por la posición dentro del área.

América ya realizó diferentes movimientos durante este mercado, pero la incorporación de un atacante continúa apareciendo entre los pendientes de la directiva.

Por ahora, sin embargo, la operación todavía debe considerarse una negociación y no un fichaje cerrado.

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De estar cerca de Cruz Azul a ser objetivo del América

El ingrediente adicional de esta historia está precisamente en el pasado reciente del colombiano.

Borja estuvo relacionado con Cruz Azul antes de terminar jugando en Medio Oriente. Meses después, América aparece como el club mexicano dispuesto a intentar finalmente llevarlo a la Liga BBVA MX.

De concretarse la transferencia, el movimiento tendría además una carga especial por la rivalidad entre ambas instituciones.

Las Águilas comenzaron con buenos resultados el Apertura 2026, pero Almada quiere mayor profundidad para afrontar un semestre en el que también competirán por la Leagues Cup.