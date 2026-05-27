Lee Kang In: De ganar un reality show a ser de las máximas figuras de Corea del Sur

La Selección de Corea del Sur se dice lista para sorprender a propios y extraños en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, misma en donde formará parte del Grupo A en donde tendrá que enfrentar a escuadras como la Selección Mexicana, el combinado de Sudáfrica y República Checa.

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Para ello, Corea del Sur cuenta con figuras realmente interesantes que militan en el futbol de Europa y una de ellas es Lee Kang In, futbolista que actualmente forma parte del PSG pero que, sin embargo, antes de llegar al profesionalismo tuvo un breve paso por un reality show.

Lee Kang In, ¿de un reality show a estar en la Selección de Corea del Sur?

Lee Kang In es, junto a Son Heung Min, los baluartes de la Selección de Corea del Sur para esta Copa Mundial de la FIFA 2026. Curiosamente, la joya de la corona asiática comenzó su “carrera” en el futbol cuando apenas tenía 6 años gracias a su aparición en Shoot Dori.

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Shoot Dori no es más que un reality show de Corea del Sur en el que niños de esta edad comienzan a entrenar y jugar bajo el reglamento y las órdenes de distintos famosos y entrenadores de talla nacional. Fue ahí en donde el mediocampista comenzó a llamar poderosamente la atención de los amantes al futbol.

Ante su nivel, solamente cuatro años tuvieron que pasar para que, con 10 primaveras, comenzara a escalar en distintos equipos hasta llegar al Valencia, club en donde se hizo popular a nivel mundial y en donde, tras un breve paso por el Mallorca, finalmente defiende los intereses del PSG desde el 2023.

¿Cuántos goles tiene Lee Kang In como profesional?

Más allá de su paso por la Selección de Corea del Sur, la realidad es que Lee Kang In ha logrado mucha regularidad en cada uno de los equipos en donde ha estado. Y es que, desde su ingreso al mundo profesional, el surcoreano registra 26 anotaciones y 30 pases a gol en 259 duelos disputados.