El legado de Konnan dentro de la lucha libre: campeonatos, máscaras, cabelleras y su capacidad creativa y formativa

El luchador Konnan es uno de los personajes más polémicos, populares e innovadores en la historia. Su legado se cuenta en décadas, los triunfos que ha dejado y los luchadores que desde una visión especial ha formado y cobijado.

Konnan, nacido un 6 de enero de 1965 ha sido tendencia en redes sociales por presuntamente atravesar por problemas médicos delicados no se conoce con certeza qué le pasó, si ha sido sometido a algún tipo de operación y si esta situación es asociada a los padecimientos de insuficiencia renal, desgaste físico y óseo por la lucha libre y el parkinson que también le complicaba el día a día.

Esa última enfermedad, la del mal de parkinson, quedó evidenciada hace un año cuando fue exaltado al Salón de la Fama de Lucha Libre AAA, donde al subir con Rey Mysterio al ring, tenía que sostenerse de las cuerdas para poder tener algo de tensión y no temblar en exceso.

El legado de Konnan como luchador en México

Si alguien tenía una visión mucho más amplia de la lucha libre como industria, dentro de México, ese fue Konnan, quien con sus argumentos, historias e ideas fue reconocido. Sabía que el trabajo físico para presentarse como un luchador poderoso, eran claves, por lo que fue en los noventas especialmente, uno de los estetas con mejor físico.

Konnan tal vez está en la lista, muy pequeña lista de luchadores que al perder la máscara alcanzaron un papel más protagónico y fama. Acompañado de su rostro, una larga cabellera tropical lucía en el ring.

Su estilo rudo y que siempre se metía con la afición hacían de su personaje el más odiado antagonista, pero indispensable en la historia.

Sus más grandes éxitos, comienzan en los ochentas con la conquista de la máscara de Junior Killer.

Una de las más importantes al tiempo, fue un campeonato en 1989 que le ganó a Eddie Guerrero quien años más tarde sería una de las figuras más grandes de México en Estados Unidos.

La máscara de Red Killer, la cabellera de Perro Aguayo, Cien Caras y Jake Roberts también descansan en su vitrina.

Perdió la máscara contra Perro Aguayo en 1991 y en 1993 perdió una lucha que fue de “retiro” para el de origen cubano.

En los dos miles la frecuencia de luchas bajo y su rol fue más de escritor o creativo lo que mantuvo hasta hace algunos meses cuando se comenzó a apartar de AAA, sin especificarse si fue por decisiones intentas o por su salud.

Konnan, un mentor para la lucha libre mexicano

Hay muchos luchadores que han acusado que Konnan los limitó o apartó, pero hay muchas historias de cómo impulsó a ciertos luchadores que se convirtieron en grandes figuras, pasando por Rey Mysterio Jr, Hijo del Perro Aguayo y más recientemente Fénix y Penta Zero Miedo, quien han hablado abiertamente de la instrucción de Konnan para crecer en la lucha.

¿Cómo se llama realmente Konnan?

Por más extraño que parezca, tendría tres nombres. Uno que era en la lucha libre que es Konnan, otro que fue su nombre de nacimiento Carlos Santiago Espada y otro que corresponde a Charles R. Ashenoff, que de acuerdo a la leyenda urbana, es un nombre puesto por su padrastro cuando Konnan era niño y es su nombre Carlos en inglés y el apellido de esa persona.