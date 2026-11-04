Leipzig 0-1 Manchester City EN VIVO: ver GRATIS el resultado de la transmisión HOY miércoles 4 de noviembre, partido de Erling Haaland en la UEFA Champions League en Red Bull Arena Zentralstadion

Leipzig busca salir de la zona baja tras encajar dos dolorosas goleadas a domicilio (4-1 ante Como y Real Madrid). Sin embargo, su fortaleza en casa es indiscutible: suma cinco triunfos oficiales consecutivos como local en la temporada sin recibir gol y ostenta una racha de diez victorias seguidas en su estadio.

Por su parte, el Manchester City intenta recuperar la solidez tras tropezar en la Premier League ante Aston Villa y Brighton. Pese a golearle 5-1 al AEK Atenas en la fecha previa, el cuadro de Enzo Maresca registra dudas fuera de casa, habiendo ganado solo tres de sus últimos diez compromisos europeos a domicilio.

Pronóstico del Leipzig vs Manchester City hoy miércoles 4 de noviembre 2026

La jerarquía individual de los dirigidos por Maresca suele imponerse en momentos de alta exigencia europea. Marcador probable: Leipzig 1-2 Manchester City.

Horario y dónde seguir en vivo el Leipzig vs Manchester City

Horario: 14:00 horas (Tiempo del centro de México)

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¿Juega Erling Haaland hoy?

Erling Haaland comienza el partido con Manchester City, en un ataque conformado por él, Phil Foden y Cherki. El tridente buscará comandar al Manchester City a la victoria en la Jornada 4 de la UEFA Champions League.