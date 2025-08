¡Rayados de Monterrey cae en Cincinnati y están al borde de la ELIMINACIÓN en Leagues Cup 2025!

Los Rayados del Monterrey están al borde de la eliminación y a punto de consumar un fracaso monumental a pesar de la poderosa y costosa plantilla que cayó por marcador de 2-3 ante el Cincinnati FC en la Leagues Cup 2025.

A pesar del gran plantel que tiene Doménec Torrent, el conjunto regio no logró funcionar de la mejor manera y cayó ante un rival que aprovechó perfectamente sus oportunidades y transformó las ocasiones en gol con Evander da Silva al 31', Luca Orellano al 53 y Pavel Bucha al 90'.

Por su parte, La Pandilla descontó por conducto de Sergio Canales al 45' y Berterame al 90'+4', sin embargo, los regios están casi eliminados del certamen, pues en el nuevo formato de la Leagues Cup, solo avanzan a cuartos de final los mejores cuatro equipos de la Liga BBVA MX en el Grupo B.

El próximo partido de Rayados será este domingo 3 de agosto a las 6:30 pm ante el New York Red Bull.

Los Rayados de Monterrey hacen su debut estelar en la Leagues Cup 2025 en el partido que sostendrán ante el Cincinnati FC en la Jornada 1 del torneo que enfrenta a equipos de la MLS ante la Liga BBVA MX, en donde al momento ha tenido balance positivo para el futbol mexicano y podrás seguir todas las acciones en tiempo real en aztecadeportes.com .

En duelo que se llevará a cabo en el TQL Stadium de Cincinnati, estado de Ohio, el conjunto dirigido por Domènec Torrent, buscará iniciar con el pie derecho en un torneo en el que salen como uno de los grandes favoritos gracias a la poderosa plantilla que poseen, la cual está plagada de grandes jugadores como Sergio Ramos, Lucas Ocampos, Sergio Canales, entre otros.

Por su parte, el Cincinnati FC, no será un hueso fácil de roer, pues marcha en el segundo lugar de la Conferencia Este de la MLS que tiene a jugadores de renombre como DeAndre Yedlin, ex del Newcastle, Matt Miazga ex del Chelsea y el brasileño Evander da Silva Ferreira.

Rayados de Monterrey vs Cincinnati, fecha y horario del partido en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2025

El partido entre Rayados de Monterrey y Cincinnati FC de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2025 de la Liga BBVA MX se llevará a cabo este jueves 31 de julio en punto de las 5:00 pm en el TQL Stadium de Cincinnati.

Rayados vs Cincinnati



Fecha : Jueves 31 de julio 2025

: Jueves 31 de julio 2025 Horario : 5:00 pm, tiempo del centro de México

: 5:00 pm, tiempo del centro de México Sede: TQL Stadium, Cincinnati en el estado de Ohio, Estados Unidos.

Rayados de Monterrey vs Cincinnati FC, ¿quién es el favorito para ganar según las casas de apuestas?

Para el partido entre Rayados de Monterrey y Cincinnati FC, el conjunto de la Sultana del Norte sale ligeramente favorito de acuerdo a lo publicado por las distintas casas de apuestas.

Monterrey vs Cincinnati, momios:



Monterrey : +142

: +142 Empate : +266

: +266 Cincinnati FC: +166