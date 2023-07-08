Edson Alvarez Mexico vs Costa Rica
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Lesión de Edson Álvarez en el México vs Costa Rica de la Copa Oro

Las alarmas se encendieron en la Selección Mexicana, luego de que Edson Álvarez saliera lesionado en los minutos finales del duelo ante Costa Rica

Por: Azteca Deportes

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