El portero que empieza a ganar fuerza en la Selección Mexicana tras la lesión de Malagón

La grave lesión de Luis Ángel Malagón sacudió al Tri… y ahora un portero que anda en gran momento empieza a ganar fuerza como posible sorpresa.

Luis Malagon of America during the 9th round match between America and FC Juarez as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Ciudad de los Deportes Stadium, on March 04, 2026 in Mexico City, Mexico.|Cortesia Club Juarez/Cortesia Club Juarez

Con información de: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

La portería de la Selección Mexicana acaba de recibir un golpe que nadie esperaba y al mismo tiempo abrió una oportunidad inesperada.

La lesión de Luis Ángel Malagón, quien sufrió una ruptura del tendón de Aquiles, cambió de golpe el panorama rumbo al Mundial de 2026. El guardameta del América era uno de los nombres prácticamente seguros en las convocatorias de Javier Aguirre, pero su baja obliga ahora a replantear los planes.

Tras el lamentable incidente, apareció un nombre que empieza a tomar fuerza: Andrés Gudiño.

El portero de Cruz Azul vive uno de los mejores momentos de su carrera y su rendimiento en la temporada 2026 no ha pasado desapercibido.

La lucha por la portería de la Selección Mexicana| La Mesa Protagonista

El gran momento de Gudiño en Cruz Azul

Lo que comenzó como una oportunidad temporal terminó convirtiéndose en una consolidación inesperada.

Tras la lesión de Kevin Mier a finales del año pasado, Gudiño asumió la titularidad en Cruz Azul y, partido tras partido, fue ganándose la confianza del equipo.

Sus actuciones no solo han destacado por las atajadas importantes, sino también por el liderazgo que ha mostrado dentro del campo.

Ese nivel ha llamado la atención incluso fuera del club, al grado que incluso hasta antes de la lesión de Malagó desde el entorno de la Selección Azteca ya seguían de cerca su rendimiento.

Gudiño se Viste de HÉROE: Doble Milagro de Cruz Azul ante Tigres en la Semifinal

La lesión de Malagón cambia el escenario

La ruptura del tendón de Aquiles de Malagón cambió completamente el panorama.

Con el arquero del América fuera de combate, el debate sobre quién debe ocupar ese lugar en la convocatoria comenzó inmediatamente, y en redes sociales mucha gente empezó a pedir el llamado de Gudiño.

Si bien la portería del combinado nacional todavía tiene nombres importantes como Guillermo Ochoa o el 'Tala' Rangel, el buen momento del guardameta cementero ha provocado que muchos pidan su oportunidad.

La reacción de Gudiño tras la lesión

A pesar del ruido que generó su nombre alrededor de la Selección, el propio Gudiño prefirió mantener los pies en la tierra.

Después del triunfo de Cruz Azul frente a Rayados en la Concachampions, el arquero fue consultado sobre la posibilidad de aparecer en la lista rumbo al Mundial.

Lejos de alzar la mano, el arquero celeste mandó un mensaje de apoyo para Malagón.

“Antes que nada le deseo una pronta recuperación. Espero que no sea nada grave y si lo es, que se recupere lo más pronto posible”, comentó.

