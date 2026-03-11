Precio de Luis Ángel Malagón tiene una enorme caída: el prestigio del portero bajó

Luis Ángel Malagón atraviesa, probablemente, las peores horas de su carrera como futbolista profesional. Además de haber bajado su nivel en el Club América, el portero acaba de sufrir una grave lesión en el talón que lo dejará fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Su bajo rendimiento sumado a su ausencia por lesión afectaron negativamente a su valor de mercado, el cual se redujo en los últimos meses.

A mediados de 2025, el valor de Malagón se encontraba en el pico máximo desde su debut como profesional alcanzando los 8 millones de euros. Esta cifra se construyó a raíz del tricampeonato de la Liga BBVA MX que consiguió con las Águilas siendo titular. Sin embargo, en los últimos meses, su precio decayó 1 millón de euros, equivalentes a poco más de 20 millones de pesos.

De acuerdo a la plataforma especializada, Transfermarkt, la ficha de Malagón está tasada en 7 millones de euros en la actualidad, marcando el declive del portero americanista. Durante las últimas semanas, el guardameta de 29 años perdió la titularidad en el América siendo reemplazado por Rodolfo Cota en el Clausura 2026 y, además, había perdido la titularidad en la Selección Mexicana a manos de Raúl ‘Tala’ Rangel, portero titular de Chivas.

TE PUEDE INTERESAR:



No obstante, las malas noticias para Malagón no terminaron de caer. Y es que en las últimas horas, distintas fuentes dieron a conocer que el mexicano sufrió una rotura en el tendón de Aquiles, por lo que estará varios meses fuera de las canchas. Esto significa que se perderá lo que resta del Clausura 2026 y será una baja confirmada para México pensando en el Mundial 2026.

Esto podría seguir afectando de forma negativa el precio de Malagón en el mercado, ya que no verá actividad profesional, por lo menos, por cuatro meses. Sin embargo, dependiendo de su rehabilitación, el tiempo de espera podría extenderse hasta 6 meses o incluso más.

Los porteros más valuados de México en 2026

A pesar de la reducción de su valor de mercado, Malagón se mantiene como el portero más caro de toda la Liga BBVA MX, compartiendo liderato con Kevin Mier de Cruz Azul. Estos son los 10 más valiosos en 2026:

