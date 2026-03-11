La IA predice cuándo se va a acabar POR FIN la mala racha del Club América en la Liga BBVA MX

El Club América ha sufrido la lesión de Luis Ángel Malagón (André Jardine habló al respecto), siendo apenas una de todas las malas noticias que ha tenido en lo que va de este Clausura 2026. Es que tuvo de los peores comienzos de la Liga BBVA MX desde que asumió este entrenador brasileño. Por eso, ahora la IA predice cuándo acabará la mala racha.

El Nido de Coapa se ha despedido de una estrella en pleno Clausura 2026 y América logró la segunda venta más cara de su historia. Al margen de eso, en la tabla de posiciones de la Liga MX están en el octavo lugar. No obstante, las Águilas vienen de dos victorias al hilo y la inteligencia artificial asegura que falta poco para volver a brillar.

La Jornada 12, el posible regreso triunfal del Club América

De acuerdo a Gemini, la IA Google, la “luz al final del túnel” llegará en el corto plazo, pues ya le ganaron al Querétaro, lograron el triunfo ante Philadelphia Union en la Concacaf Champions Cup 2026 y siguen con vida en ambas competencias. Si bien están lejos de Cruz Azul, la inteligencia artificial predice un éxito casi inmediato.

La inteligencia artificial asegura que las dos victorias recientes fueron un tanque de oxígeno, pero que la mejora se dará si las Águilas vencen al Mazatlán este fin de semana. El resurgir del América se daría al ganarle el Clásico Capitalino a Pumas UNAM en la Jornada 12, en el Estadio Olímpico Universitario.

¿Por qué América cortará su mala racha?

La IA predice que los de André Jardine tienen un calendario a favor ya que este domingo 15 de marzo reciben a un Mazatlán que suele ser “cliente”. De esta manera se llegará a 3 victorias consecutivas (contando Concacaf). Siguiendo la tendencia contra el rival de la MLS y venciendo a Pumas, América llegaría a 5 triunfos al hilo.

De esta manera, lograr ganar 5 partidos seguidos y, con un clásico en el medio, le daría mucha fuerza tanto a la plantilla como al cuerpo técnico de André Jardine. ¿Acertará la predicción la IA? Si bien no puede adivinar el futuro, la inteligencia artificial sí tiene la capacidad de realizar estimaciones cercanas a la realidad.

