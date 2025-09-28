deportes
Nota

Santi Gimenez recibe estremecedora noticia en el Milan, que lo forzará a ir a la escuela en Italia

Reportes sostienen que en el Milan hay nuevas reglas y Santi Gimenez deberá acatarlas para poder ser considerado por el entrenador Massimilaino Allegri; el mexicano va de vuelta a la escuela.

Santi Gimenez
Santiago Gimenez
Santi Gimenez tiene la confianza del entrenador del Milan, pese a los rumores que surgieron
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Selección Azteca
Santi Gimenez ha tenido que reinventarse constantemente en el futbol europeo y ahora en su segundo semestre con el Milan, parece que tendrá que redoblar esfuerzos para ser considerado por el entrenador Massimiliano Allegri quien ha dictado tres reglas de compontamiento, convivencia y unión que busca le den un perfil más compacto al equipo.

Es importante recordar que Massimiliano Allegri no llevó a Santi al Milan, fue el ex entrenador Conceicao quien presionó para llevar al mexicano. Este semestre Santi Gimenez logró quedarse en la escuadra rossonera pero estuvo muy cerca de marcharse en un cambio a la Roma.

Ahora el Milan que tiene un buen arranque de temporada y Santi Gimenez se está acoplando, la prensa italiana reporta tres normas altamente exigentes del estratega siendo la más rigurosa, la que está relacionada al idioma, y es que Allegri habría dicho que en entrenamienntos, partidos y juntas del equipo, se hablará solamente italiano.

Seguramente Santi Gimenez ya sabe algo de este idioma pero ahora sería un indispensable saber italiano para casi cualquier instrucción o plática, no será solo hablarlo sino entenderlo y luego poder hacerlo parte del día a día.

Es posible que Santi tenga que ir más allá en sus tareas para aprender italiano o lo suficiente para conversar.

Santi Gimenez sabe que tiene una larga racha sin hacer goles.
Foto: Instagram y Canva
Santi Gimenez sabe que tiene una larga racha sin hacer goles.

Las reglas de Massimiliano Allegri en el Milan que deberá acatar Gimenez

Además de hablar italiano en entrenamientos y demás momentos en el Milan, Santi Gimenez deberá de seguir las reglas de vestimenta que ha solicitado el entrenamiento Allegri, además de la tercera y última que es comer en la misma misa todos los jugadores, supuestamente para evitar la desintegración y fortalecer al equipo.

Parece que algunas peticiones serán más sencillas de seguir, en tanto que el idioma en cierta medida podría levantar alerta.

Santi Gimenez
Santiago Gimenez
Santi Gimenez podría marcharse del Milan a la Roma, club que le paga más de salario a sus jugadores

