Santi Gimenez recibe estremecedora noticia en el Milan, que lo forzará a ir a la escuela en Italia

Santi Gimenez ha tenido que reinventarse constantemente en el futbol europeo y ahora en su segundo semestre con el Milan, parece que tendrá que redoblar esfuerzos para ser considerado por el entrenador Massimiliano Allegri quien ha dictado tres reglas de compontamiento, convivencia y unión que busca le den un perfil más compacto al equipo.

Es importante recordar que Massimiliano Allegri no llevó a Santi al Milan, fue el ex entrenador Conceicao quien presionó para llevar al mexicano. Este semestre Santi Gimenez logró quedarse en la escuadra rossonera pero estuvo muy cerca de marcharse en un cambio a la Roma.

Ahora el Milan que tiene un buen arranque de temporada y Santi Gimenez se está acoplando, la prensa italiana reporta tres normas altamente exigentes del estratega siendo la más rigurosa, la que está relacionada al idioma, y es que Allegri habría dicho que en entrenamienntos, partidos y juntas del equipo, se hablará solamente italiano.

Seguramente Santi Gimenez ya sabe algo de este idioma pero ahora sería un indispensable saber italiano para casi cualquier instrucción o plática, no será solo hablarlo sino entenderlo y luego poder hacerlo parte del día a día.

Es posible que Santi tenga que ir más allá en sus tareas para aprender italiano o lo suficiente para conversar.

Foto: Instagram y Canva Santi Gimenez sabe que tiene una larga racha sin hacer goles.

Las reglas de Massimiliano Allegri en el Milan que deberá acatar Gimenez

Además de hablar italiano en entrenamientos y demás momentos en el Milan, Santi Gimenez deberá de seguir las reglas de vestimenta que ha solicitado el entrenamiento Allegri, además de la tercera y última que es comer en la misma misa todos los jugadores, supuestamente para evitar la desintegración y fortalecer al equipo.

Parece que algunas peticiones serán más sencillas de seguir, en tanto que el idioma en cierta medida podría levantar alerta.

