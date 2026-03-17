Lewis Hamilton contradice a Max Verstappen y defiende el nuevo reglamento de la Fórmula 1

La Fórmula 1 se encuentra viviendo un momento de mucha polémica y opiniones divididas, uno de los principales críticos del nuevo reglamento es el piloto de Red Bull, Max Verstappen, quien ha hecho algunas declaraciones al respecto, quien ha recibido el apoyo de otros pilotos.

Sin embargo, del otro a Lewis Hamilton que se mostró bastante contento con el nuevo reglamento de la Fórmula 1, el británico no solo defendió los lineamientos que se pusieron para esta temporada, también aseguró que las carreras están siendo de las mejores que ha tenido a lo largo de su carrera.

Lewis Hamilton no apoya a Max Verstappen

Luego del Gran Premio de China, Max Verstappen no aguantó más y explotó en contra del nuevo reglamento de la Fórmula 1, afirmando que la esencia de la competencia se encuentra en peligro, incluso aseguró que a las personas que les gustan estás carreras no entiende de qué se trata la F1.

Por su parte, Lewis Hamilton no está de acuerdo con las palabras de Max Verstappen, pues afirman que las cosas han mejorado con el nuevo reglamento, más cuando se trata de adelantamiento y la posibilidad de seguir en la competencia, esto dijo al terminar el Gran Premio de China.

Los coches son más fáciles de seguir, mucho más fáciles de adelantar que en los años anteriores. Te puedes acercar mucho, no hay una turbulencia que te haga perder demasiada carga aerodinámica. Creo que son las mejores carreras que he tenido nunca en la Fórmula 1

También aseguró que el trabajo fuera de la pista ha sido mucho más intenso, pues se siente como alguien que va a presentar un examen, por lo que habló de un momento que vivió con su madre.