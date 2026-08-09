¿Se va de Chivas? Gabriel Milito dijo esto tras una nueva derrota

Chivas aún no logra mostrar el buen rendimiento que logró obtener durante el Clausura 2026. Desde que comenzó la nueva temporada, el equipo rojiblanco arrastra solo una victoria y, hasta el momento, solo ha sumado descalabros. La derrota ante Dallas golpeó aún más duro a la plantilla y el principal apuntado fue nada más ni nada menos que el entrenador Gabriel Milito.

El técnico argentino atendió a los medios presentes y allí analizó la derrota de su equipo por la mínima en la Leagues Cup. Sin embargo, una de sus declaraciones llamó especialmente la atención: "Tranquilo no me voy", fue lo que expresó Milito de primera mano antes de hablar específicamente sobre el desarrollo del partido contra Dallas.

Milito se queda en Chivas

Las palabras del timonel sudamericano no estaban vinculadas a una posible salida del Guadalajara, sino que utilizó esta expresión para definir su estado de ánimo tras una nueva derrota. Chivas quedó prácticamente eliminado de la Leagues Cup, donde nuevamente no logró dar la talla en un torneo de índole internacional.

"Tranquilo no me voy, lógicamente. Me voy muy tocado, muy apenado por los resultados conseguidos", fue lo que expresó Milito ante los medios de comunicación. El argentino lamentó precisamente la falta de contundencia del equipo, uno de los principales problemas que ha detectado en este comienzo de curso. A pesar de dominar, el equipo no logra traducir eso en el marcador.

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"No alcanza… el futbol se trata de hacer goles. Hay un desarrollo del juego que por momentos hacemos bien, pero claramente en lo que va de temporada de cara al gol estamos erráticos", fue lo que explicó el timonel del Guadalajara. Contra Dallas esta situación se repitió, ya que Chivas tuvo oportunidades para hacer daño, pero las desaprovechó.

Cómo fue la derrota de Chivas ante Dallas

Chivas perdió 1-0 ante FC Dallas pese a dominar buena parte del encuentro disputado en el PayPal Park. El equipo de Milito tuvo el 72 por ciento de la posesión, realizó 17 disparos y colocó cinco a portería, pero no consiguió superar al arquero Jonathan Sirois.

El Rebaño generó varias oportunidades por medio de Ángel Sepúlveda, Armando González y Miguel Gómez. La ocasión más peligrosa llegó al minuto 58, cuando Richard Ledezma recibió un centro de Efraín Álvarez y estrelló su remate en el travesaño.

Dallas aprovechó su único disparo a portería. Al minuto 73, Santiago Moreno asistió a Logan Farrington, quien recortó hacia el centro y marcó el 1-0 definitivo con un tiro colocado. Chivas buscó el empate hasta el final, pero su falta de contundencia terminó sentenciando la derrota y su eliminación de la Leagues Cup 2026.