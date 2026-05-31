Fue una leyenda de la Liga Mexicana de Béisbol, pero murió en un aparatoso accidente

La Liga Mexicana de Béisbol se ha distinguido por contar con distintas leyendas y personalidades que han entrado a la historia del deporte a nivel nacional. Una muestra de ello es este beisbolista, quien, sin embargo, perdió la vida en un lamentable accidente vehicular.

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Raymundo Torres Ruiz forma parte del libro de historia de la Liga Mexicana de Béisbol como uno de los atletas más importantes de todos los tiempos gracias a su paso por los Leones de Yucatán. Desafortunadamente, su vida quedó colapsada debido a un accidente que se recuerda hasta nuestros días.

¿Qué ocurrió con Raymundo Torres, figura de la Liga Mexicana de Béisbol?

La entrega, su potencia y la conexión con el público fueron los motivos por lo que es considerado una leyenda absoluta de la LMB. No obstante, su vida se vio cortada en el año 2012 luego de un terrible accidente que sacudió su entorno en Yucatán, hecho que se volvió una noticia nacional.

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UN DIA COMO HOY



27 de octubre de 2012



fallecio en un desafortunado accidente automovilístico



Raymundo 'Ray' Torres



quien fue un ícono de @LeonesOficial @A90Pies @edmondDestrella @ignacio311092 @invictos_mx @EstadioRetro pic.twitter.com/zqDsDjeYAx — HIRAM BERMAN (@hiramberman) October 27, 2020

Todo sucedió en un accidente carretero que ocurrió en la vía Mérida - Chetumal. Los reportes iniciales mencionaban que el exjugador de la Liga Mexicana de Beisbol manejaba una camioneta blanca que cruzó el carril contrario, lo cual generó un impacto frontal contra otro vehículo.

El impacto habría sido tan fuerte que Raymundo, de 54 años de edad, habría perdido la vida instantáneamente tras el choque. Del mismo modo, este accidente dejó alrededor de 15 personas lesionadas, así como un incendio parcial luego del golpe y, en consecuencia, muchas horas de tráfico en el lugar.

¿Qué números tuvo Raymundo Torres en la Liga Mexicana de Béisbol?

Fue en 1984 cuando tuvo un impacto prácticamente inmediato con los Leones de Yucatán y el campeonato obtenido gracias a su poder en el bat. Además, este año se consolidó como un líder nato del equipo, sumando un récord histórico de 18 jonrones y 311 cuadrangulares en su etapa como profesional.