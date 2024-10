¡Gracias, leyenda! Rafael Nadal anuncia su retiro del tenis

Ha llegado el fin de una era. A los 38 años de edad, Rafael Nadal ha anunciado su retiro profesional del tenis, mismo que se va a dar tras la Copa Davis que se disputa del 19 al 24 de noviembre del presente año.

Nadal anuncia su retiro del tenis profesional

Mediante un comunicado en redes sociales, el español hizo público un video en el que se le ve hablando entre lágrimas.

“Hola a todos, estoy acá para comunicarles que me retiro del tenis profesional. La verdad es que estos últimos dos años fueron muy difíciles. Creo que no fui capaz de jugar sin limitaciones. Claramente es una decisión muy difícil que me llevo mucho tiempo tomarla, pero en esta vida todo tiene un principio y un final”, dijo Rafael Nadal en el video.

Los campeonatos de Rafa Nadal

A lo largo de su carrera, Rafa Nadal fue campeón de 22 torneos Grand Slams, entre ellos, 14 Roland Garros, 4 US Open, 2 Wimbledon y 2 Abiertos de Australia. Entre otros torneos, el tenista español se hizo de 36 Masters 1000, 23 ATP 500 y 10 ATP 250.

Debutando en 2002 con 15 años de edad y anunciando su retiro 20 años más tarde, Rafael Nadal se convertiría en una leyenda del tenis. Su año más exitoso sería el 2005, cuando Nadal logró acumular el mayor número de trofeos en una misma temporada. Cabe mencionar que a lo largo de su carrera, Rafael Nadal pudo levantar títulos año tras año a excepción de 2023 y 2024, mismos que quedaron marcados por lesiones y diversas molestias.