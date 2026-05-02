Liam Lawson da nueva “cachetada” a Checo Pérez; así lo hizo enfurecer

Una de las rivalidades más grandes que la Fórmula 1 ha tenido, al menos en la última década, guarda relación con la enemistad que existe entre Liam Lawson y Checo Pérez, pilotos que en más de una ocasión se han lanzado declaraciones poco amigables ante los medios de comunicación.

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Para la temporada 2026 de la F1 tanto el neozelandés como el mexicano compiten para Racing Bulls y Cadillac, respectivamente hablando. Ahora, se sabe que Liam Lawson lanzó una nueva declaración que no fue del agrado de Checo Pérez. ¿Qué fue lo que dijo el piloto de 24 años de edad?

La declaración de Liam Lawson que enfureció a Checo Pérez

Fue a través de un video publicado por la Fórmula 1 (hace unos días) que Liam Lawson se autoproclamó el nuevo “Ministro de Defensa”, haciendo un claro énfasis en cómo a Checo Pérez se le llamó de tal forma durante la temporada 2021 de la F1 en donde el mexicano tuvo un grandioso mano a mano frente a Lewis Hamilton cuando era parte de Red Bull.

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Tal situación fue aprovechada por el joven piloto para justificar el agresivo estilo que tiene en las carreras de la Fórmula 1 y, por supuesto, lanzar un nuevo golpe a Checo Pérez, en una relación que se tergiversó de manera importante desde que este fue el reemplazo del mexicano en Red Bull, escudería en donde solo estuvo dos GP’s.

¿Qué problemas ha habido entre Liam Lawson y Checo Pérez?

Este conflicto comenzó oficialmente en el GP de México 2024, mismo en donde ambos monoplazas chocaron siendo la de Checo Pérez el más lastimado. En esta ocasión, además, Lawson le mostró el dedo medio mientras conducía a toda velocidad, lo cual se cataloga como un gesto antideportivo.

Las declaraciones se han suscitado desde aquel momento y la más reciente se dio en el GP de Australia, cuando el tapatío aseguró que su rival maneja fuera de control y no mide lo peligroso que pueden ser sus maniobras. ¿Cuál será el nuevo capítulo entre los dos?